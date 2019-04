Een Tesla camper met zonnepanelen, mag dat?

Als je echt helemaal één wil zijn met de natuur.

De Tesla Model S (rijtest) leent zich als dankbare basis voor verschillende coachbuilders om iets anders te doen met de koets. Zo hebben we al een Model S rouwauto voorbij zien komen, alsmede een Model S stationwagon. De eerste is natuurlijk sneu, de tweede vooral praktisch. Maar wat nou als je die twee dingen combineert? Precies ja, dan kom je uit op een Tesla Model S camper.

Wereldreiziger Travis Rabenburg heeft de handschoen opgepakt en is op de proppen gekomen met de Tesla Model S RV. Hoewel de renders anders doen vermoeden, gaat het hier nar verluidt niet om vaporware. Het voertuig maakt zijn debuut tijdens de EV ride and drive van het Michigan Energy Office.

De camper is gebaseerd op een Tesla Model S P90D en een beetje hoger op de poten gezet voor de nodige extra ground clearance. In het achtersteven vind je een klein bed terug, alsmede de broodnodige watervoorzieningen. Pièce de résistance vormt echter ongetwijfeld het zonnepaneel op het dak die naar verluidt goed is voor 1.000 Watt energie.

Travis heeft ruige plannen met zijn aangepaste Model S. Hij wil er sowieso het Guinness World Record voor snelste camper mee scoren. Daarna staat er een reis op de planning van Engeland naar Dubai. Aangekomen in de zandbak wil Rabenburg leiding geven aan een zwikje EV’s dat deel uitmaakt van de World Expo 2020. Wil jij ook in een Tesla Model S wonen, of prik je jezelf liever in een been met een roestige vork? Laat het weten, in de comments!



