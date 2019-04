Red Bull: “Winnen is dit jaar niet per se het doel”

Zucht. Een sterk staaltje verwachtingenmanagement van team rode stier.

Het F1 seizoen van 2019 is drie races oud, dus normaal gesproken zouden we op dit moment een goede inschatting kunnen maken van hoe het jaar van onze held Max eruit gaat zien. Gevoelsmatig is dat echter nog helemaal niet het geval. Max staat er aan de ene kant namelijk beter voor dan ooit na drie races, wat ons hoop geeft dat er nog meer in het vat zit.

Aan de andere kant lijkt de RB15 gewoon snelheid tekort te komen ten opzichte van de Mercs en Ferrari’s. Max staat weliswaar derde in het WK, maar meer had er ook echt niet ingezeten tot op heden. Behalve het missen van zijn laatste kwalificatieronde in China, bereikt de Nederlander tot op heden bijna de perfectie achter het stuur dit jaar. Vraag het maar aan Pierre Gasly, die zal dat kunnen beamen. Als er bij Ferrari niks mis was gegaan, hadden de beide coureurs van team rood gewoon vóór Max in het klassement gestaan. Daarbij zijn er tijdens races ook nauwelijks momenten waarop de race pace van Red Bull exceptioneel is, zoals dat vorig jaar ook in het begin van het seizoen wel zo was.

Natuurlijk is onze hoop gevestigd op updates die Red Bull Racing op gelijke hoogte of liefst voorbij kunnen brengen aan de zilveren en roden. De echte kenners wijzen daarbij op het feit dat Red Bull Racing traditioneel goed is in het ontwikkelen van de auto naarmate het seizoen vordert. Maar er blind vanuit gaan dat dit ook nu weer het geval zal zijn is wellicht wat te optimistisch, zo weet ook teambaas Christian Horner. In gesprek met Crash.net probeert de teambaas de hoge verwachtingen dan ook te temperen:

Helmut obviously likes to take an optimistic outlook and we are only three races in, but from a team perspective we have never set any targets in terms of race victories. Our goal is about closing that gap. I think we are all interested in being as competitive as we can as quickly as we can and what results come out of that, the races will dictate. It is all about evolution. (…) Obviously everyone is working as hard as they can to close that gap. To say it is by this race or this race, history dictates it is a fallacy.

Christian refereert in zijn eerste zin aan de uitspraak van Helmut Marko, die voor het seizoen aangaf dat Red Bull Racing minimaal vijf zeges zou pakken. Niet toevallig zou dat er exact eentje meer zijn dan vorig jaar, toen het team met Renault-power zowel met Verstappen als Ricciardo twee keer zegevierde voor een totaal van vier overwinningen.

Er is nu sprake van dat Honda nog met wat extra power over de brug kan komen, maar ik weet eigenlijk niet of dat het verschil gaat maken (als het waar is). Het grootste potentieel voor verbetering ligt ‘m in mijn ogen in het ‘aan de praat krijgen van de banden’. Dat is iets waar Red Bull Racing nu nog mee stroggelt en wat kan zorgen voor een enorme tijdswinst. Al het andere lijkt een beetje als bloed proberen te persen uit een steen. Of denk jij daar volstrekt anders over? Laat het weten, in de comments!