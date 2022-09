Deze Ferrari 288 GTO is stiekem helemaal geen 288 GTO

Het ziet eruit als een Ferrari 288 GTO, maar het is een veel goedkopere Ferrari. De Maggiore GranTurismO is restomodden op een hele andere manier.

Bij de betere restomods is het koetswerk meestal volledig origineel, of in ieder geval met dezelfde mallen gemaakt. Het is meestal moderne techniek in de mooie oude carrosserie die je gewend bent. Restomodden kan echter ook helemaal anders, zo bewijst het Italiaanse Automobili Maggiore.

Ferrari 288 GTO is geen 288 GTO

Om even mee te beginnen: je kunt Maggiore kennen van juist een hele correcte restomod op basis van de Ferrari 308. Voor het nieuwe project genaamd Maggiore GranTurismO wordt iets heel anders gedaan, maar wél met dezelfde basis. Al is de GranTurismO een hommage aan de 288 GTO, vandaar de rare hoofdletterkeuze in de naam, het is stiekem gewoon nog een 308. Ook wel logisch, een kleine coachbuilder moet van goede huize komen om een echte 288 GTO te bemachtigen om even om te bouwen naar een nieuwere variant. Historisch gezien klopt het trouwens wel, als we het even bot mogen zeggen was de 288 GTO ook een soort heftig omgebouwde 308.

308 wordt 288

Goed, de Maggiore GranTurismO dus. Er worden geen echte 288 GTO’s voor gebruikt, maar wel koetswerk dat er erg op lijkt. Vooral de vele koelgaten zijn een directe hoedtik naar het origineel. Moderne touches ga je vinden als je kijkt naar de velgen, verlichting en het feit dat er iets meer rondingen gebruikt werden dan bij het origineel uit de jaren ’80.

Hommage

De Maggiore GranTurismO is een hommage aan Nicola Materazzi, een ingenieur die betrokken was bij onder meer de 288 GTO en de Bugatti EB110. Materazzi overleed vorige week en dus moet dit apparaat een soort eerbetoon zijn aan hem.

Opvallend genoeg is het koetswerk vooral wat er vernieuwd is. Er wordt namelijk gesproken van het gebruik van de 2.9 liter V8, wat de motor is die in de Ferrari 308 lag en voor de 288 GTO werd voorzien van flinke turbo’s. Die levert in de GranTurismO zo’n 600 pk. Veel meer is er niet over bekend, behalve dat het blok compacter is dan ‘ie ooit was in de 308. Dat betekent dat de motor een kwartslag gedraaid kon worden en nu in de lengte achterin de motorruimte ligt. De transmissie is een nieuwe handgeschakelde zesbak en ook de vering, het onderstel en zo ongeveer elk component is herzien.

Mocht je geïnteresseerd zijn: er komen 19 exemplaren en ‘ze zijn nog beschikbaar’. Voor hoe lang, dat weet je pas wanneer het te laat is. Maggiore wil in 2023 beginnen aan hun GranTurismO’s en het enige wat je moet doen is een donorauto aanleveren. Dat mag een Ferrari 208 zijn, maar ook een Ferrari 308 of 328 kan mee gewerkt worden.