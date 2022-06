Ferrari Testarossa Restomod is nieuw levensdoel

Kom op, stiekem willen we toch allemaal zo’n laag scheurmonster om drugsdealers in Miami te achtervolgen? Precies. Daarom is deze Ferrari Testarossa restomod jouw nieuwe levensdoel. En die van ons ook.

In de jaren ’80 was er voldoende te zien op de televisie als je van auto’s hield. The Dukes of Hazzard, The A-Team en natuurlijk Miami Vice. Deze serie ging over twee agenten die in linnen pakken achter de bad guys aangingen. In het begin van de serie was dat een zwarte Daytona cabrio. Stiekem was dat gewoon een omgekatte Corvette. Maar, later kwam daar de majesteuze Testarossa in de kleur cocaïnewit-metallic. Wel zo gepast.

Nu zijn sommige kinderen van de jaren ’80 vermogend genoeg om een dergelijk voertuig te bemachtigen. Eenmaal achter het stuur, kan zijn dat men een cultuurschok ervaart. Ondanks de middenmotor en het Ferrari-logo is het geen straatracer, maar een vrij comfortabele Gran Turismo. Ten tweede: je ziet de jaren er wel aan af.

Ter referentie, dit is een originele Ferrari Testarossa (Monospecchio)

Monospecchio

Bij Fioravanti (officieel heten ze Officine Fioravanti) helpen ze je daarmee, uiteraard tegen (flinke) betaling met de deze Ferrari Testarossa Restomod. Collega @machielvdd kon de vorig jaar al een gecamoufleerd exemplaar laten zien, nu zijn de officiële beelden er. En, eh, ja: het ziet er alsnog uit als een Testarossa. Kenners zullen meteen zien dat het een Monospecchio betreft. Deze werden geleverd van 1984 tot en met 1986.

Dit is de Ferrari Testarossa restomod

Er zijn wel subtiele wijzigingen qua exterieur die we met alle liefde met je doornemen (hierna schrijven we weer over een medium crossover namelijk). De klapkoplamp-units zijn identiek, maar er zijn nu LED-lampen die meer licht geven dan de standaardkaarsen uit de jaren ’80. De velgen zien er hetzelfde uit, maar zijn het niet. Voor meten ze nu 17 inch, achter 18 inch. Ook staat de Ferrari Testarossa restomod nu iets lager op zijn wielen. Dat komt door de instelbare schroefset van Öhlins.

Onderstel en motor

Daarmee hebben we een mooi bruggetje naar de techniek, want het ziet ernaar uit dat Fioravanti er een raszuivere supercar van heeft gemaakt. De schroefset met remote-reservoir dempers is op diverse manieren in te stellen. Dan zijn er de verstelbare Anti-rollbars. Om te zorgen dat je beter kunt stoppen, zijn er enorme remmen van Brembo met zes zuigers.

Die ga je wel nodig hebben ook, want het meeste werk is gedaan onder de motorkap. De Ferrari Testarossa restomod van Fioravanti is namelijk een heel stuk sneller en spectaculairder dan standaard. Ze hebben er geen LS V8 in gehangen of twee turbo’s erop geschroefd. Nee, Fioravanti is heel zorgvuldig te werk gegaan.

De 4.9 liter platte V12 heeft nu nieuwe zuigers, nokkenassen, brandstofinjectiesysteem en een nieuwe ECU. Het maximum vermogen stijgt daarmee naar 499 pk. Dat niet alleen, de motor draait maximaal 9.000 toeren!

Dat is standaard amper 6.700 toeren. En het wordt nog mooier, want dankzij allerlei kleine wijzigingen is de auto ook nog eens 130 kilogram lichter dan normaal. Volgens Fioravanti kun je 320 km/u ermee halen.

Interieur Ferrari Testarossa restomod

Ten slotte zijn er nog een paar dingen over het interieur. De Ferrari Testarossa restomod heeft namelijk een compleet opnieuw bekleed interieur. Maar Fioravanti ging verder.

Alles wat plastic was in de originele Testarossa, is nu van aluminium. Leuk detail is de autotelefoon. Die is nu voorzien van Bluetooth en functioneert ook daadwerkelijk. Tenslotte is er een tassentat die matcht met het interieur en precies in het vooronder past.

