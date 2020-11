Briljante heiligschennis: Maggiore 308M Ferrari-restomod - Autoblog.nl

Het mag eigenlijk niet, maar de Maggiore 308M Ferrari-restomod is beter dan het origineel. Of wel?

Er zijn zo van die dingen die je eigenlijk niet doet. Gewoon omdat het niet zo hoort. Denk aan anijshagel met curry eten, het koningslied vrijwillig afspelen op de radio of @jaapiyo overtuigen dat voorwielaandrijving toch echt beter is. Het werkt gewoon niet.

Een Ferrari aanpassen valt daar ook onder. Ferrari is een beetje de Rolls-Royce onder de sportwagens. Ze zijn geniaal, grandioos en geweldig. Italiaanse meesters zijn jaren bezig met de ontwikkeling van zo’n automobiel kunstwerk. Daar ga je zelf niet aan tornen, toch?

Maggiore 308M

Daar denkt de firma Maggiore toch echt anders over. In plaats van een veel te grote spoilerpakket over een F12berlinetta hebben ze gekozen voor iets anders. Iets dat de petrolheads zeker moet aanspreken. Ze zijn heel voorzichtig te werken gaan met het verbeteren van een Ferrari 308. Het eindproduct krijgt de naam Maggiore 308M mee en het is een bloedmooi apparaat.

Koolstofvezel

Het koetswerk lijkt min of meer origineel te zijn, maar is compleet nieuw. Het is voor 100% opgetrokken uit koolstofovezel. De spoorbreedte is ook aangepast. Voor groeide deze met 50 mm, achterzelfs met 100 mm. Een goed voorbeeld van de subtiele doch effectieve aanpassingen zijn de wielen. Deze hebben hetzelfde ontwerp, maar zijn groter in diameter. De 17″ wielen (nog altijd vrij bescheiden) vullen de wielkasten op een erg fraaie wijze.

Koplampen

Dan een detail dat iets minder gelukt is, alhoewel dat uiteraard smaakafhankelijk kan zijn. De klapkoplampen zijn vervangen! Als het voor een soort 512M-achtige unit was konden we het nog begrijpen, maar LED-strips zijn écht een no-go op zo’n fraaie klassieke sportwagen. Aan de achterkant zien we ook LED-verlichting, maar omdat de vorm gelijk is aan het origineel, werkt het minder storend.

3,1 liter

Dan de techniek. Daar viel het meeste te winnen. De Ferrari 308 was zeker geen auto waaraan niets meer te verbeteren viel. Godzijdank zit er geen LS V8 in. De originele V8 is eruit gehaald en werd bijna helemaal opnieuw opgebouwd. De cilinderinhoud groeide naar 3,1 liter. Het resultaat is een mooie, ronde 300 pk bij 7.000 toeren. Ook het koppel ging om hoog, van 250 Nm naar 300 Nm (bij 3.000 toeren).















Verdere aanpassingen Maggiore 308M

Uiteraard is het onderstel ook aangepast. Rondom is deze aangepast met kortere veren en Koni-dempers. Ook de remmen zijn aangepast. Rondom zitten er vier 280 mm-schijven met Brembo-klauwen met vier zuigers. In het interieur is alles opnieuw bekleed met mooie materialen als zacht leder, gefreesd aluminium en zelfs marmer! Prijzen zijn nog niet bekend.