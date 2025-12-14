De Renault CLIO V6 van Peter is de gekste hot hatch ooit gebouwd #MijnAuto

In deze video rijdt Martijn mee met Peter in een van de meest knotsgekke hot hatches ooit gebouwd:
De Renault Clio V6. Wat begint als een onschuldig “Cliootje” blijkt al snel een compleet gestoorde middenmotor-sportwagen. Achter de voorstoelen ligt een 3.0-liter V6, oorspronkelijk uit een Laguna, maar volledig door Renault Sport aangepast. Het resultaat? 255 pk met alleen achterwielaandrijving.
Reacties
MaartenD zegt
Gaaf!
Roskampies zegt
Mooie auto een Clio v6 top. Leuk en enthiast verteld. De eigenaar straalt gewoon als ie verteld over zijn auto’s. Mooi mooi.
Tonnie zegt
Zo’n bizar gaaf ding! Als ik de centjes over had dan zou dit hoog op het lijstje staan voor een auto erbij.
kniesoor zegt
Supergaaf wagentje ! 👌 Maar waarom die half ondoorzichtige voorruit, schaamt de eigenaar zich voor z’n oto ? 🤔