De Renault CLIO V6 van Peter is de gekste hot hatch ooit gebouwd #MijnAuto

In deze video rijdt Martijn mee met Peter in een van de meest knotsgekke hot hatches ooit gebouwd:

De Renault Clio V6. Wat begint als een onschuldig “Cliootje” blijkt al snel een compleet gestoorde middenmotor-sportwagen. Achter de voorstoelen ligt een 3.0-liter V6, oorspronkelijk uit een Laguna, maar volledig door Renault Sport aangepast. Het resultaat? 255 pk met alleen achterwielaandrijving.

