Grote sedan krijgt terugroepactie vanwege bizar probleem met lak

Een terugroepactie die enkel geldt voor exemplaren in een specifieke kleur, die kenden wij ook nog niet.

Terugroepacties, het zijn er te veel om op te noemen. Nee, echt. Wereldwijd zijn er miljoenen auto’s die op aandringen van overheidsinstanties eigenlijk niet de weg op mogen tenzij je een technische keuring dan wel reparatie laat uitvoeren door je dealer. Een groot deel daarvan is natuurlijk indekken. Als blijkt dat de wielbouten niet op het goede moment zijn gedraaid, betekent dat niet dat het altijd fout gaat. Maar als het wel fout gaat, kan het ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid bij jou gelegd wordt ‘want je auto had een terugroepactie open staan’.

Bizarre terugroepactie Genesis G90

Vanuit de Hyundai-groep zien we vaak terugroepacties. Dat betekent lang niet altijd dat elke Hyundai slecht in elkaar gezet wordt, maar gewoon dat er opgelet wordt dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Nu ook weer een terugroepactie die in theorie niet zo interessant klinkt, maar als je iets dieper graaft toch wel bijzonder is. Het betreft de grootste en duurste Hyundai die je kan kopen, de Genesis G90.

Terugroepacties betreffen soms hele specifieke auto’s. Van één specifiek bouwjaar, soms zelfs een specifieke bouwmaand waarna ze de kwaliteit af fabriek al aanscherpten en diezelfde kwaliteit nu in de auto’s daarvoor willen toepassen. Het bijzondere van de terugroepactie van de Genesis G90: het betreft enkel de auto’s gespoten in Savile Silver. Elke andere kleur heeft geen last van hetgeen waarvoor de auto teruggeroepen wordt. En dat is wel een serieuze issue.

Het heeft namelijk niks te maken met de afwerking of bescherming van de lak. Het heeft ermee te maken dat G90’s in Savile Silver soms een willekeurig obstakel zien terwijl jij op de Highway Driving Assist, de automatische cruise control rijdt. Soms wil de G90 dan ineens keihard remmen: niet ideaal op een snelweg. Terwijl dat obstakel helemaal niet bestaat. En dat heeft te maken met die zilveren kleur. Er zit aluminium in verwerkt om tot deze kleur te komen. De radars voorop herkennen aluminium als een verstoring van het signaal, wat de auto laat denken dat het een obstakel betreft.

En jij maar denken dat zilver een veilige keuze is voor je lompe sedan. Zoals altijd bij terugroepacties mag jij de Genesis G90 bij de dealer neerzetten die het kostenloos voor je oplost, maar tot die tijd er niet mee rijden. Het betreft zo’n 483 auto’s gebouwd van 2022 tot 2025, dus Savile Silver was niet de meest populaire tint voor de G90.