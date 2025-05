Fiat 500 weigert te sterven: nóg een speciale editie

Omdat 110 edities niet genoeg zijn: er komt nog één oplage speciale edities van de Fiat/Abarth 500.

Met de komst van de 500e heeft Fiat het dan eindelijk aangedurfd: de van 2007 tot en met 2024 geproduceerde Fiat 500 (312) is uit productie gehaald. Die auto was al een eeuwigheid onder ons, en laten we wel wezen: zo uitgekauwd voelde die nou ook weer niet. Het ontwerp was na een grondige facelift nog best sterk, de Abarth-versie met zijn dappere bijna 200 pk sterke 1.4 T-Jet was nog steeds leuk en het ding werd warempel nog aardig verkocht ook. Iets wat wel een beetje te veel van het goede werd: het vieren van elke scheet met een speciale editie. Er zijn, Abarth-versies incluis, een stuk of 110 speciale edities geweest van de uitgaande 500.

Nog niet klaar

En nu, net geen jaar na het in elkaar schroeven van de allerlaatste Fiat 500, komt er ineens een nieuwe speciale editie. Huh, dat hadden we toch achter de rug? Ha, dat dacht je. Er worden nog acht speciale Fiat 500’s gebouwd, of correct gezegd: Abarth 695’s.

Abarth 695 Club Italia

Deze editie luistert naar de naam ‘Club Italia’ en viert, eh, Club Italia. Da’s een club in Italië (breek!) die zich richt op het onderhouden van het nalatenschap van de Italiaanse auto. Volgens Stellantis past dat perfect bij hun Heritage-afdeling, waar ze de beste modellen van de Italiaanse Stellantis-merken behouden en tentoon stellen. Niet alleen historische seriemodellen, maar ook bijzondere prototypes. De acht exemplaren van de Abarth 695 Club Italia zijn dan ook bedoeld voor leden van de club als een soort bedankje voor het onderhouden van Italië als prestigieus autoland.

De acht 695’s passen ook naadloos in een serie die Stellantis ‘Reloaded by Creators’ noemt. Volgens het concern is het idee erachter dat zo de allerlaatste modellen van een bepaalde serie uniek worden. In dit geval de laatste Fiat 500’s met een niet-hybride benzinemotor. Tuurlijk, als jullie dat willen vieren: lekker doen.

Leuker voor ons: wat krijg je? Een kleurencombinatie uitgezocht door Club Italia voor de Abarth 695: een donkergroene, bijna turquoise onderkant met een donkerblauwe bovenkant, gescheiden door een rode accentlijn. Inclusief gouden velgen. Alle acht 695’s zijn de dichte versie, geen 695C. Net als verschillende late speciale edities van de 595 en 695 zijn de uitlaten vier kleine pijpjes die aan beide kanten op elkaar gestapeld zijn.

Binnenin vindt je half cognackleurige en half zwart alcantara zetels. Ook komt de cognackleur terug in de deurbekleding van de Abarth 695 Club Italia. De naam en het logo van de club komt ook terug in kleine details zoals de hoofdsteunen, op de flanken aan de buitenkant en zelfs op de knop waarmee je de sportstand inschakelt. Toegegeven: het geheel is fraai, al dan niet wellicht een beetje druk. Maar dan heb je wel iets echt speciaals.

Zoals gezegd is het enkel kijken voor ons, want de acht exemplaren van de Abarth 695 Club Italia worden verdeeld onder leden van de club. En hierna zal het ook echt klaar zijn, want zelfs deze acht stuks werden al uit de krochten van de productielijn geschraapt. Naar verluidt.