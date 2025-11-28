Lamborghini Revuelto op Marktplaats is op een haar na perfect

Check de kleur van deze Lamborghini Revuelto op Marktplaats! Of, oei, die kleur op deze Lamborghini Revuelto op Marktplaats…

Terugvallen op je verleden is heet bij automerken. Toch zijn er ook automerken die het pertinent weigeren. Of nou ja, héél af en toe dan. Neem Lamborghini. Bij de nieuwe Fenomeno zit je niet naar een slap aftreksel van het verleden te kijken, dit wordt de nieuwe richting van Lambo. Of je het nou wil of niet. Eén van de weinige uitzonderingen was de Countach LPI 800-4, maar verder vind je de heritage van Lamborghini enkel terug in benamingen of dergelijken.

Diablo SE30

Neem de Lamborghini Diablo SE30. Dat stond simpelweg voor Special Edition 30, omdat dit een speciale Diablo was die het 30-jarige bestaan van Lamborghini vierde in 1993. En in plaats van terugblikken naar de Miura was het een reeks upgrades voor de Diablo. Nieuwe bumpers, herziene specs (nu 525 pk) en wat andere upgrades van de kersverse VT, maar dan zonder AWD. Toch hebben we nu het idee dat Cosmic Girl van Jamiroquai al langzaam in je hoofd begint te spelen, want frontman Jay Kay had een SE30 in de enige kleur die je kreeg tenzij anders besteld. En dat was, toepasselijk genoeg, Viola SE30. SE30-paars. Hoe verzin je het?

Viola SE30

Maar over kleuren bestellen gesproken: daarin is die heritage van Lamborghini wel altijd verwerkt. Vrijwel elke Lamborghini heeft een palet aan historische tinten, waar Viola SE30 bij verschillende modellen deel van uitmaakt. Zo ook de Lamborghini Revuelto. Op Marktplaats vinden we eentje waar deze kleur geselecteerd is en hebben we een perfect beeld van waarom het nog steeds een fraaie tint is. Tenminste, bijna.

Naast de kleur die nu Viola 30° heet, heb je ook de kleur Viola 30° Matte. En ja, de Lamborghini Revuelto in Viola SE30 op Marktplaats heeft die laatste optie gekregen. Nou is de tint nog steeds herkenbaar, maar glimmend vinden we hem toch ietsje mooier en authentieker. Het blijft een bijzondere specificatie zo, maar dat zou namens ons het enige kritiekpuntje zijn.

De buitenkant wordt afgemaakt door diamond-cut velgen, maar dan half zilver half goud. Voor als je nét niet eerste wordt in een wedstrijd, zeg maar. Maar goed, de kleur van de Revuelto moet dus het werk doen, hopelijk dat ‘ie jou wel bevalt.

Aangezien de tint paars het probleem niet is, bevalt het interieur van de Lamborghini Revuelto op Marktplaats wellicht beter. Daar is het geheel namelijk zwart, maar dan met hetzelfde paars als accentkleur. Op zich in exact de juiste mate gebruikt, dus dan heeft het wel wat. Ook hier natuurlijk mat, maar dan mag het. Glimmend leer is weer een heel ander verhaal.

Kopen

Afijn, de perfecte kleur, wellicht iets minder perfect afgewerkt, maar in ieder geval een bijzondere samenstelling voor deze Lamborghini Revuelto op Marktplaats. Uiteraard verandert de kleur niks aan de 1.015 pk sterke combinatie van een V12 zonder turbo’s en een elektromotor, waarmee je naar 100 lanceert in 2,5 seconden. Met dit exemplaar uit 2024 is nog maar 3.212 kilometer gereden en we weten inmiddels wat dat soort versheid doet met de prijzen.

Want alhoewel je de nieuwste Lamborghini V12 gewoon nieuw kan bestellen, laten tweedehands exemplaren met goede opties zien hoe duur het is. Deze mag namelijk nog 725.000 euro kosten. Da’s niet mis, maar dan heb je wel een leuke kleur. Tenminste, grotendeels. Check de Revuelto op Marktplaats.