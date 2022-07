Dit politiekorps heeft het beter geregeld dan de Nederlandse politie

Een dikke A6 Avant is niet verkeerd, maar deze 5 Serie is nog net iets dikker.

Een 911 Targa als politieauto is leuk, maar niet heel praktisch. En ook onnodig duur. Een snelle station is daarom een veel logischer keuze. En het hoeft ook helemaal geen straf te zijn om daarin te rijden.

Qua snelle stations is er genoeg keuze, maar de Nederlandse politie is gegaan voor de Audi A6 Avant. Tot twee keer toe, want na de C7 rijdt de politie nu rond in de C8. Om precies te zijn een A6 50 TDI met 286 pk en 620 Nm koppel.

De Tsjechische collega’s van de politie waren ook op zoek naar een nieuwe dienstwagen, maar zij kwamen bij iets anders uit. In ieder geval niet bij een lokaal product, in de vorm van een Skoda. In plaats daarvan is de keuze gevallen op een BMW 5 Serie Touring. Geef ze eens ongelijk.

De Tsjechen zijn gewoon voor een benzineauto gegaan, namelijk een 540i xDrive. Daarmee hebben ze een snellere auto te pakken dan hun Nederlandse vakgenoten. De 540i zit met 333 pk en 450 Nm aan koppel namelijk in 5,2 seconden op 100 km/u. Bij een A6 50 TDI duurt dat toch echt langer, ook al heeft die 170 Nm extra. De Audi doet namelijk hetzelfde sprintje in 5,7 seconden.

De Tsjechische politie heeft hiermee dus een lekker rappe station te pakken. De eerste 10 exemplaren zijn nu geleverd. In totaal heeft de politie 70 exemplaren besteld. De helft daarvan zullen uitgedost zijn als politieauto, de andere helft zal ingezet worden als onherkenbare politieauto. Mocht je nog eens in Tsjechië zijn: oppassen dus voor 540i Tourings.

De politie van Tsjechië heeft in het verleden overigens nog veel dikkere BMW’s gehad. Zo hadden ze eerder 10 BMW 745le’s en een BMW i8 in hun wagenpark. Die hadden ze alleen niet gekocht, maar kregen ze in bruikleen van BMW Tsjechië. De politie is dus duidelijk hun beste vriend.