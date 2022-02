Porsche bouwt 911-fabriek om voor EV-sportwagens

Ook de Zuffenhausers zullen er aan moeten geloven. Porsche bouwt hun 911-fabriek nu om voor EV’s. Wel heel erg leuke elektrische auto’s, gelukkig.

Er zijn op dit moment al een hele hoop Porsches met een plug-in hybride aandrijving en er zelfs een heuse geheel elektrische Porsche. Als we kijken naar de auto’s die nog gebruik maken van uitsluitend de ouderwetse dino-techniek, dan zijn dat sportwagens in de vorm van de 718 (Cayman en Boxster) en de 911.

De Porsche 911 lijkt de allerlaatste auto te zijn die gebruik gaat maken van elektromotoren. De 718 mag namelijk het ijs breken. Dat is geen complete verrassing. Al enkele maanden gaan er flink wat onderbouwde geruchten en bevestigingen rond. De Porsche 718 bevindt zich nu aan het einde van zijn carrière en de opvolger wordt dus geheel elektrisch.

Porsche bouwt 911-fabriek om

Het is echter minder toekomstmuziek dan je wellicht zou denken. Porsche bouwt op dit moment namelijk de 911-fabriek in Zuffenhausen om. Er is zo’n 500 miljoen euro in de verbouwing gestoken. Dat meldt het uitstekend geïnformeerde Automobilwoche. Het bijzondere is dat met deze aanpassing aan de fabriek er 911’s en 718’s tegelijkertijd van de ban kunnen lopen. Mocht je denken c.q. hopen (of vrezen) dat de 911 ook snel elektrisch zal worden, hebben we nieuws voor je.

Sowieso tot 2030 zal de Porsche 911 zijn zescilinder-motor behouden. Dit betekent dat Porsche de 911 sowieso aanpast aan de Euro7-emissie-eisen. De kans dat er enige vorm van elektrificatie aan te pas komt lijkt een zekerheidje, doch is dit nog niet bevestigd.

Platform

De Porsche 718 zal op het PPE-platform staan, net als de komende Macan die we al in 2023 tegemoet kunnen zien komen. Die compacte crossover gaat Porsche in Leipzig bouwen.

Wij zijn erg benieuwd naar de nieuwe Porsche 718. Ondanks dat er absoluut hele goede elektrische auto’s zijn, hebben wij liefhebbers behoefte aan echt leuke EV’s. Een Porsche sportwagen met middenmotor en achterwielaandrijving klinkt ons als muziek in de oren.

