Officieel: Verdien geld met de Porsche 992 Sport Classic

Porsche heeft de 992 Sport Classic officieel gepresenteerd. En wat een tof ding is dit geworden! We vertellen waarom.

De 992 is nu enkele jaren onder ons en de modelvarianten beginnen inmiddels lekker op te stapelen. Later dit jaar komt er nog een 911 GT3 RS en ongetwijfeld volgt er op enig moment ook nog een GT2 RS. Maar eerst is het de beurt aan de Porsche 992 Sport Classic. Ook gewoon weer een tof pakket.

Het model, inclusief de foto’s, waren al uitgelekt. De belangrijkste informatie was niet bekend. Want hoe zat het nou met die krachtbron? Wel, Porsche heeft gekozen om het motorblok van de Turbo te gebruiken in het geval van de 992 Sport Classic. Ik hoor je denken, waar zijn dan de gebruikelijke luchtinlaten voor koeling van de turbo’s en aanverwante componenten?

Koeling

Porsche heeft daar wat op verzonnen. Onder de dakspoiler zit een luchtinlaat verwerkt. Zo kunnen de turbo’s en de boxermotor toch voldoende koelen zonder extra luchtinlaten aan de zijkanten. Slim bedacht! Een aangename verrassing en een mooi stukje Duitse engineering.

De Sport Classic is gebaseerd op het design van de eerste generatie Porsche 911 (1964-1973). Met name elementen van de Carrera RS 2.7 RS uit 1972 zijn terug te vinden op het model.

Exterieur en interieur

Voor de 992 Sport Classic heeft Porsche besloten het model de brede carrosserie van de Turbo aan te meten. De vaste achterspoiler is natuurlijk een ducktail zoals het heurt. Verder komt het speciaaltje in de carrosseriekleur Sportgrijs metallic met dubbele striping.

In het interieur heeft de Duitse autofabrikant er ook iets speciaals van gemaakt. Er is gekozen voor pepita-bekleding in combinatie met lederen bekleding in zwart/Classic Cognac.

Turbo turbo

De 3.7-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s levert 550 pk. Het model is gepositioneerd tussen de GTS en de Turbo.

Standaard komt de Sport Classic met een handgeschakelde zevenversnellingsbak. De bak heeft een verkorte versnellingspook en geeft automatisch tussengas bij het terugschakelen. Als je denkt; wat een aangename soundtrack in het interieur. Dat klopt. Porsche heeft isolatie weggelaten om het geluid van de motor beter naar voren te laten komen.

Juli bij de dealer

De laatste Sport Classic stamt uit 2009. Dat was de 997 generatie. Van die 997 Sport Classic werden in totaal 250 exemplaren gemaakt. De productieband van de 992 mag harder draaien. Porsche bouwt namelijk 1.250 exemplaren van de 992 Sport Classic. Vanaf juli staat ‘ie bij de dealer. Prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.

Nog even terugkomend op de titel. Gezien de gelimiteerde oplage van de auto en de gestegen prijzen van een 997 Sport Classic kun je er donder op zeggen dat de 992 Sport Classic ongetwijfeld een prima belegging gaat zijn. Kortom, koop er één. Kijk er een paar jaar tegenaan en flip hem dan voor goede money’s!