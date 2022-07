Maken of kraken: een Porsche 911-interieur in Gulf-kleuren

Gulf-kleuren aan de buitenkant kennen we, maar Gulf-kleuren in het interieur hebben we nog niet vaak gezien.

Het interieur is meestal niet het meest spannende gedeelte van een Porsche. Het ziet er allemaal gelikt uit, maar ook een tikkeltje degelijk. Typisch Duits dus. Qua kleurstellingen is er ook niet heel veel mogelijk, al is er sinds kort wel een prachtig Heritage Design Classic-pakket te bestellen. Maar als je gewoon één van de standaardopties kiest is het interieur van een 911 wel een beetje aan de saaie kant.

Tuner SpeedArt heef daar echter een oplossing voor. Als je dat wenst kunnen zij je Porsche 911 juist een heel funky interieur geven. Daarmee schieten ze misschien een beetje door, maar saai kun je het in ieder geval niet noemen.

Je kunt het interieur naar je eigen smaak laten samenstellen, maar SpeedArt laat als voorbeeld een interieur in Gulf-kleuren zien. Dat is interessant, want normaalgesproken zien we die kleurencombinatie alleen aan de buitenkant.

Het exemplaar op de foto’s heeft ruitjesbekleding in de welbekende blauw-oranje kleurencombi. Ditzelfde patroon zien we ook terug op het dashboard. Om het af te maken zijn er nog wat knaloranje accenten. Zelfs het Porsche-logo op het stuur is vervangen door een oranje SpeedArt-logo. Dat laatste is sowieso een stap te ver.

De auto in kwestie is een ‘SpeedArt GTS-R’ en dat betekent dat niet alleen de binnenkant opvallend is. SpeedArt heeft de 992 Carrera GTS ook voorzien van een spoiler, een splitter en side skirts. Ook mogen aftermarket velgen niet ontbreken.

Deze auto heeft géén Gulf-livery, wat natuurlijk een gemiste kans is. In plaats daarvan is er een of ander geometrisch patroon. De buitenkant past daardoor totaal niet bij de binnenkant.

Mocht je zelf betere kleurencombinaties weten, dan kan SpeedArt dat natuurlijk ook voor je regelen. Of je kunt om de tafel gaan zitten met Porsche Exclusive Manufaktur. Dan kun je de auto gewoon in één keer goed bestellen. Al zullen zij misschien wat minder ver willen gaan als SpeedArt.