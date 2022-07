Krijg nou wat: Hyundai komt met Ferrari F40-lookalike

Dit is GEEN teaser van Ferrari uit 1987, maar een nieuwe teaser van Hyundai.

Met de overgang naar elektrische auto’s staan autofabrikanten voor een hoop uitdagingen, en niet alleen technische. Een vraagstuk is bijvoorbeeld: hoe onderscheidt je jezelf nog als alle auto’s straks dezelfde emotieloze aandrijflijn hebben? Een voor de hand liggend antwoord is: met het design.

Een merk dat heel goed bezig is op dit punt is Hyundai. De Ioniq 5 kennen we al een tijdje en vorige week is ook het doek getrokken van de Ioniq 6. Of je deze auto’s nu mooi vindt of niet, het zijn absoluut geen dertien-in-een-dozijn auto’s qua design.

Een spannend design is één ding, maar Hyundai komt binnenkort ook met elektrische auto’s die spannend zijn om te rijden. De Koreanen sturen vandaag namelijk meerdere teasers de wereld in, waarmee ze hinten naar elektrische N-modellen.

Hyundai N is in ieder geval aan de slag gegaan met de nieuwe Ioniq 6, want die is duidelijk te herkennen tussen de rookwolken. We zien alvast een enorme taartschep. Die ziet er wel erg heftig uit voor een productieauto, dus het zit er dik in dat dit een concept car of een raceauto is. Maar we mogen er ook op rekenen dat er een normale Ioniq 6 N in de pijplijn zit.

En de Ioniq 5, is Hyundai N daar ook nog wat mee van plan? We gokken van wel, want met een beetje fantasie in de teaser hierboven een Ioniq 5 te zien. Een passende aandrijflijn is in ieder geval voor handen, want die kan Hyundai zo overnemen van de EV6 GT.

De laatste teaser is de meest mysterieuze, want hier zien we een auto die we nog niet kennen. Het lijkt te gaan om een hoekige coupé met – wederom – een grote spoiler. Dat hebben we wel eens vaker gezien in het verleden… We zouden zweren dat Hyundai per ongeluk een plaatje van Ferrari heeft gebruikt. Want zeg nou zelf: het silhouet lijkt sprekend op een F40.

Als het doek er vanaf getrokken wordt, zit er waarschijnlijk een hele andere auto onder, maar Hyundai maakt ons wel nieuwsgierig. Volgende week vrijdag kunnen we jullie meer vertellen, want dan is het ‘N Day’. Dat is de dag waarop de N-afdeling van Hyundai haar toekomstplannen zal ontvouwen.