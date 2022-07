De enige Volkswagen ID.6 in Nederland is peperduur

Een Volkswagen ID.6, was die er ook? Jazeker, maar dit is de enige in Nederland, dus weg is pech.

Elektrisch rijden en veel kinderen hebben: het is misschien een beetje tegenstrijdig. Of misschien moet je dan juist zo milieuvriendelijk leven, ter compensatie. Hoe dan ook, de meeste EV-fabrikanten gaan er niet vanuit dat je veel nageslacht op de wereld hebt gezet. Er zijn namelijk heel weinig EV’s met meer dan vijf zitplaatsen.

Mercedes en Tesla zijn eigenlijk de enige merken met elektrische zevenzitters. Volkswagen heeft óók een elektrische auto met een derde zitrij, maar daar hebben we in Nederland niet zo veel aan. De Volkswagen ID.6 is vooralsnog namelijk alleen in China te krijgen.

We zaten echter weer eens op Marktplaats rond te struinen en wat kwamen we daar tegen? Je raadt het al: een Volkswagen ID.6. Er is dus blijkbaar een exemplaar naar Nederland gehaald.

Verwarrend genoeg zijn er twee varianten van de Volkswagen ID.6, die weinig van elkaar lijken te verschillen. Je hebt de ID.6 X en de ID.6 Crozz, die qua afmetingen en techniek gelijk zijn. Wat zit ‘m dan het verschil? Ze hebben een iets ander design en worden gebouwd door verschillende join-ventures.

Zoals je kunt lezen op de achterkant is dit de ID.6 Crozz. Die wordt gebouwd door FAW-Volkswagen, maar dat mag je meteen weer vergeten. Het is vooral interessant dat de ID.6 een slag groter is dan de ID.4. Om precies te zijn is de ID.6 29,2 centimeter langer. Dit maakt dus een derde zitrij mogelijk.

Er lijkt ook nog een verschil te zijn qua accupakket. In de ID.4 kun je hooguit een 77 kWh-batterij krijgen, maar in deze advertentie wordt gesproken over 83 kWh. Schijn bedriegt echter: dat is gewoon dezelfde accu, die een nettocapaciteit heeft van 77 kWh.

De ID.6 heeft ook evenveel vermogen als de ID.4, namelijk 204 pk. De ID.4 heeft in deze uitvoering een range van 520 km, dus bij de lompere ID.6 zal dat wat minder zijn. Eén op één vergelijken is er niet bij, want van de ID.6 zijn alleen NEDC-cijfers bekend. Zoals bekend, moet je die met een flinke korrel zout nemen.

Deze Volkswagen ID.6 Crozz is dus ‘made in China’ en het is momenteel de enige in Nederland. Dat zie je ook terug in de prijs. De verkoper vraagt er op Marktplaats namelijk €78.995 voor.

Voor dat geld kun je misschien toch beter de dikste Mercedes EQB bestellen met alle opties. Daarmee kun je ook gewoon elektrisch rijden met z’n zevenen. Of je moet heel graag uniek willen zijn… Deze Volkswagen ID.6 is wel de enige Nederland, mochten we dat nog niet gezegd hebben.