BMW dieven voeren ongewilde onderhoudsbeurt uit aan huis, stelen velgen

Service van de zaak dit onderhoud, gewoon op de parkeerplaats voor het eigen huis in het Brabantse Waalwijk. Alleen jammer dat de eigenaar er niet om gevraagd heeft. En nu zijn velgen kwijt is.

Jaja, we leven in een steeds gaver wordend land. De techniek staat voor niks en service is overal episch geregeld. Zo hoef je vaak niet eens meer naar de dealer voor onderhoud. Door middel van over the air software updates blijft uw rijdende computer op wielen up to date, veilig en modern. Helaas moet je voor hardware altijd nog wel naar het glazen paleis van de dealer. Hoewel ook dat gaaf is natuurlijk. Beetje koffie leuten en kijken of het nieuwe model misschien wat is. Niks mis mee.

Toch is een beetje innoveren en die extra mile gaan voor service nooit verkeerd. Waarom zou je immers niet remblokken, schijven en wielen kunnen verwijderen bij de klant thuis? Gewoon op de parkeerplaats bij de voordeur. In Waalwijk hebben ondernemende types, nu laten zien dat dit prima kan. Het probleem is alleen, dat de eigenaar er niet om gevraagd heeft. En dat het onduidelijk is waar de monteurs zijn gebleven en waar ze de velgen gelaten hebben. De eigenaar trof de auto aan op ouderwetse blokken voor zijn huis aan de Meerdijk en heeft inmiddels de autoriteiten geïnformeerd.

Het is tevens onbekend of de eigenaar een paar dikke BBS-jes onder deze i5 had gemonteerd. Voor zo ver wij weten heeft voormalig collega @willeme in ieder geval nog geen rode (goede kleur) G60 gekocht. Waarschijnlijk waren het OEM velgen die de boefjes op bestelling gejat hebben. Zoals u weet zijn wij niet per se de grootste fans van de G6x 5-Serie. Doch sommige sets velgen die BMW gebruikt voor de auto zijn wel oké-ish. Wat dat betreft eigenlijk geen wonder dat de boefjes de rest hebben laten staan dus.

Enfin, het is weer iets nieuws. Koplampen en navi-systemen jatten op bestelling kenden we al. Doch een auto op blokken zetten voor het huis van de eigenaar voor een set velgen van vermoedelijk hooguit 1.000 Euro op een goede dag…Dan moet je wel echt nul-komma-nul respect laat staan angst hebben voor de eigenaar noch de lange arm der wet. Waarvan akte. What’s next?

