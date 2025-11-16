BMW dieven voeren ongewilde onderhoudsbeurt uit aan huis, stelen velgen

Service van de zaak dit onderhoud, gewoon op de parkeerplaats voor het eigen huis in het Brabantse Waalwijk. Alleen jammer dat de eigenaar er niet om gevraagd heeft. En nu zijn velgen kwijt is.
Jaja, we leven in een steeds gaver wordend land. De techniek staat voor niks en service is overal episch geregeld. Zo hoef je vaak niet eens meer naar de dealer voor onderhoud. Door middel van over the air software updates blijft uw rijdende computer op wielen up to date, veilig en modern. Helaas moet je voor hardware altijd nog wel naar het glazen paleis van de dealer. Hoewel ook dat gaaf is natuurlijk. Beetje koffie leuten en kijken of het nieuwe model misschien wat is. Niks mis mee.
Toch is een beetje innoveren en die extra mile gaan voor service nooit verkeerd. Waarom zou je immers niet remblokken, schijven en wielen kunnen verwijderen bij de klant thuis? Gewoon op de parkeerplaats bij de voordeur. In Waalwijk hebben ondernemende types, nu laten zien dat dit prima kan. Het probleem is alleen, dat de eigenaar er niet om gevraagd heeft. En dat het onduidelijk is waar de monteurs zijn gebleven en waar ze de velgen gelaten hebben. De eigenaar trof de auto aan op ouderwetse blokken voor zijn huis aan de Meerdijk en heeft inmiddels de autoriteiten geïnformeerd.
Het is tevens onbekend of de eigenaar een paar dikke BBS-jes onder deze i5 had gemonteerd. Voor zo ver wij weten heeft voormalig collega @willeme in ieder geval nog geen rode (goede kleur) G60 gekocht. Waarschijnlijk waren het OEM velgen die de boefjes op bestelling gejat hebben. Zoals u weet zijn wij niet per se de grootste fans van de G6x 5-Serie. Doch sommige sets velgen die BMW gebruikt voor de auto zijn wel oké-ish. Wat dat betreft eigenlijk geen wonder dat de boefjes de rest hebben laten staan dus.
Enfin, het is weer iets nieuws. Koplampen en navi-systemen jatten op bestelling kenden we al. Doch een auto op blokken zetten voor het huis van de eigenaar voor een set velgen van vermoedelijk hooguit 1.000 Euro op een goede dag…Dan moet je wel echt nul-komma-nul respect laat staan angst hebben voor de eigenaar noch de lange arm der wet. Waarvan akte. What’s next?
Reacties
brammetjedeb zegt
Is het niet gebruikelijk het nummerbord even te blurren? Of netjes ?
jaapiyo zegt
Goede vraag doch kentekenplaten in NL zijn gebonden aan een auto, niet direct aan een mens. Je kan er wat dat betreft niets kwalijks mee.
3246cm252kw zegt
Je weet wel dat die niet netjes op de kriksteunen heeft gestaan. Denk dat meneer hierboven er dus wel gelijk in heeft. Ik persoonlijk zou het prettiger vinden in deze situatie dat het kenteken aan mij als eigenaar gelinkt zou zijn dan aan de auto…
jaapiyo zegt
Counterpoint; is weer fijn om te weten voor de koper en in principe zal een eerlijke eigenaar daar geen issue van maken toch (hoewel we regelmatig verzoeken krijgen om schadefoto’s te deleten zodat mensen hun frikadel voor de hoofdprijs kunnen verkopen).
rwdftw zegt
De eigenaar heeft nog geluk gehad. Meestal slopen ze alles eraf.
Ik heb wel een tip : volgende keer in de garage zetten om erger te voorkomen.
tortuga zegt
Die staat vol rommel
HZW zegt
Je zou toch denken dat een dergelijke Auto, wielsloten en een alarm heeft.
Het alarm was al afgegaan op het moment dat ze de auto opkrikken, wiel sloten had het verder vertraagt, of ze waren er niet eens aan begonnen.
Ook automatische verlichting had kunnen helpen, boven de garage deur.
jaapiyo zegt
Je hebt niet per se ongelijk maar het Is wel een beetje de omgekeerde wereld hè…
mjpamsterdam zegt
Man ! Rode remklauwen bij een rode 5-serie welk sowieso een slecht ontwerp is. Oh ja, je blijft met je fikken af van niet van jouw is !
ouwedibbes83 zegt
Ouch, dit zou ik heel pijnlijk vinden om m’n wagen zo terug te vinden. Ik heb wel eens begrepen dat slotbouten niet veel vertragen, met een beetje gereedschap schijn je die zo los te kunnen krijgen. Hopelijk was de eigenaar tegen diefstal verzekerd en wordt t netjes opgelost. Die houten stammetjes onder je zware jongen is dan wel een bijzonder gezicht.
tortuga zegt
Is het nu een BM ipv BMW? Of zelfs gewoon een B
AC zegt
Ai wat een ellende. Zelf vorig jaar afscheid genomen van mijn BMW toen gespuis navi/beeldscherm en controller hadden buit gemaakt incl. doorknippen kabelboom, met alarm/key less omzeild/gekopieerd te hebben dus niemand ook maar iets van gemerkt.