Karma GS-6 krijgt wéér een nieuwe versie - Autoblog.nl

Zo’n project dat maar niet wil sterven: Karma geeft wederom nieuwe versies aan de GS-6.

Wanneer moet je als startup de handdoek in de ring gooien? Wanneer je idee flopt vóór diens uitvoering, of wanneer de uitvoering juist een flop lijkt te zijn? Het antwoord daarop luidt, als we de strategie van Karma zien: niet opgeven! Op zich een mooi, positief antwoord. Maar hebben ze gelijk?

Fisker

Hoe zat het ook alweer: het was het automerk Fisker wat het in 2011 lukte om hun Karma ‘EV’ op de markt te krijgen. Deze vierdeurs GT moest luxe combineren met duurzame materialen. Ook de aandrijflijn was gezond: het was een kleine benzinemotor die vooral als range extender moest dienen voor een niet zo grote elektrische motor met dito accupakket. Gewoon, wat we nu een PHEV zouden noemen. De auto werd het toonbeeld van luxe op een duurzame manier, maar niet dé oplossing voor het opheffen van benzine stoken. Dat lukt natuurlijk niet met een PHEV met benzinemotor.

De Karma was een kort succesje, maar geen houdbaar recept. Na een paar jaar hield het op. Het verhaal ging verder op ietwat bizarre wijze: zowel de merken Fisker als Karma werden in het leven geroepen. Fisker liet de Karma in het verleden, maar is het nieuwe bedrijf van Fisker-baas en ontwerper Henrik Fisker. Karma Automotive kent een nieuwe CEO en een nieuwe financiële toediener, maar bouwt verder op de basis van de Fisker Karma.

Karma GS-6

Dan kunnen we nu verder met wat er gebeurt in 2021. Zoals we konden melden is de Karma GS-6 (en GSe-6) de nieuwste iteratie van de Fisker Karma. De auto is nog in grote lijnen hetzelfde, alleen de techniek is doorontwikkeld. Het gaat nu om een 1.5 liter driecilinder van BMW, gekoppeld aan elektromotoren om zo een systeemvermogen van 543 pk te realiseren. Karma gaat verder in de VS, Californië om precies te zijn. Omdat ze trots zijn op het bouwen en ontwerpen in deze staat, eren ze de staat met drie speciale edities.

Edition 1

Je moet dit drietal edities van de Karma GS-6 zien als een soort ‘Edition 1’s’. Een bekende trend in het huidige autolandschap. Ze zijn iets dikker aangekleed met speciale opties die alleen deze drie initiële versies krijgen. De blauwe heet ‘California Riviera’, de witte ‘LA Sun’ en de groene ‘Yosemite Grove’.

Van de blauwe Karma GS-6 verstrekt het merk weinig plaatjes, dus vertellen we het je even snel: hij is gespoten in Riviera Blue met 22 inch velgen van het in-huis type ‘Forged Spur’. Dit heftige exterieurkleurtje wordt uitgebalanceerd met een interieur in grijs en zwart, met koolstofvezel inleg.

LA Sun

Van de witte editie genaamd LA Sun hebben we zowaar afbeeldingen. Het exterieur is Hollywood White, met 22 inch velgen die ook in-huis gebouwd zijn. Deze heten ‘Dune Twist’ en zijn gespoten in donker chroom, met remklauwen in ‘Burnt Orange’ voor een klein beetje kleur. Allemaal erg aangedikt. Het interieur is dan weer erg chique, met grijs als hoofdkleur, gecontrasteerd door Red Elm Wood. Dat klinkt toch iets cooler dan ‘hout van de rode iep’. Desalniettemin een klassieke keuze.

Yosemite Grove

De favoriete variant van ondergetekende is deze Karma GS-6 in Yosemite Green. Het exterieur is een organische groene tint, vergelijkbaar met Urban Green van BMW Individual. Gele remklauwen geven een mooi contrast aan de zwarte wielen, deze 22 inch velgen worden aangeboden door velgenboer HRE. Het interieur is een combinatie van grijs en cognac-achtig leer, samen met eikenhout.

Qua design heeft Karma het met de GS-6 dus prima op orde. De speciale edities zijn te verkrijgen afhankelijk van de dealer, of de Nederlandse dealer ze ook krijgt is niet bekend. Die dealer is trouwens Kroymans waar later dit jaar de Karma GS-6 te verkrijgen is. De prijs in Nederland is nog niet bekend, in de VS ligt deze op 79.900 dollar.