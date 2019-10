Man 59 km/u te hard over A28 Zwolle, geeft bijzondere reactie

Haast, meneertje?

Het is ’s avonds, het is minder druk op de weg en dan bestaat de verleiding dat je het gaspedaal net even wat dieper intrapt dan gebruikelijk. Oom agent kan echter verdekt opgesteld staan en dan zijn de rapen gaar. In elk geval voor een beginnende bestuurder die gisteravond door de agenten van Politie Team Verkeer Oost Nederland aan de kant werd gezet.

Tijdens een controle werd de bestuurder betrapt op een snelheid van 179 km/u met een lasergun. De meting werd gedaan op de A28 bij Zwolle. Vier kilometer verderop werd de auto afgeklokt op eveneens 179 km/u. Op dit gedeelte van de A28 is 120 km/u toegestaan. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder simpelweg het gaspedaal van zijn vierwieler gevloerd had. Dat vermoeden werd bevestigd toen agenten de man aan de kant hadden gezet. Toen de agenten hem om een verklaring vroegen reageerde hij dat de auto niet sneller wilde. Een nogal nonchalante reactie.

Minder nonchalant is de straf op deze overtreding. Het rijbewijs van de beginnende bestuurder is ingevorderd en hij kan een fikse boete verwachten. De officier van justitie zal vervolgens beslissen wanneer de man zijn roze pasje weer terug mag verwachten. Een snelheidsoverschrijving van 59 km/u als je nog maar net je rijbewijs heb is niet mals. Deze persoon mag dus de komende maanden op de blaren gaan zitten.