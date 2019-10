CBR krijgt honderden verzoeken tot schadevergoeding

Het heeft te maken met de ouderen in ons land.

Een autorijbewijs is standaard tien jaar geldig. Voor oudere weggebruikers gelden er echter andere regels. Wie tussen de 65 en 70 jaar is en moet verlengen krijgt een rijbewijs die geldig is tot de leeftijd van 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig. Vanaf 75 jaar of ouder is een verlenging vijf jaar geldig en is altijd een medische keuring nodig.

Dit laatste kost veel tijd. Zoveel tijd dat het CBR in de knel zit met alle aanvragen tot verleningen. Dit tot ergernis van vele ouderen. De Telegraaf schrijft vandaag dat het CBR er soms meer dan een halfjaar over doet om het rijbewijs van iemand die een medische keuring nodig heeft te verlengen. In vele gevallen verloopt het rijbewijs van deze persoon in de tussentijd en zit diegene zonder geldig pasje. Toch gaan een deel van deze mensen, in sommige gevallen met toestemming van een verzekeraar, de weg op.

Automobilisten die buiten hun schuld zonder rijbewijs zitten kunnen bij het CBR een verzoek indienen voor een schadevergoeding. Een woordvoerder van het CBR stelt tot en met augustus al 1.856 verzoeken te hebben gehad. De vergoeding slaat op gemaakte spoedkosten die een gemeente vraagt voor een dergelijke aanvraag. Het aantal verzoeken loopt snel op, want in juli was dit aantal nog 883. Het CBR heeft al meer dan 71.000 euro aan vergoedingen uitgekeerd aan gedupeerden. Op 1 december van dit jaar komt er een coulanceregeling in werking. Dan kunnen 75-plussers alsnog een jaar langer doorrijden indien er een medisch dossier ontbreekt. Het is namelijk niet de eerste keer dat dit onderwerp in het nieuws komt.