BMW 2 GC: dit zijn de eerste modelvarianten

Welke motorvarianten zijn beschikbaar met de lancering? We kunnen het je vertellen.

Volgend jaar komt er een nieuwe belangrijk model van BMW. Een auto die gaat concurreren met de Mercedes A-klasse sedan en de Audi A3 sedan. BMW arriveert met de 2 Serie Gran Coupé wat laat op het feestje gezien de concurrentie, maar beter laat dan nooit.

De Duitse autofabrikant heeft eerder officieel bekendgemaakt dat de onthulling op de LA Autoshow zal zijn. De marktintroductie is in het voorjaar van 2020. Dankzij een man in een regenjas kan Autoblog.nl exclusief mededelen wanneer de 2 Serie Gran Coupé in de showroom staat en met welke motoren de auto in eerste instantie gaat komen.

De BMW 2 Serie Gran Coupé staat naar verwachting eind maart bij de dealers. Het model zal verkrijgbaar worden als 218i, M235i xDrive en als 220d xDrive. De 218i is een 140 pk en 220 Nm koppel sterke driecilinder turbo benzinemotor, de 220d is een viercilinder diesel met 140 pk en 400 Nm koppel. Het topmodel is de M235i xDrive. Net als de 1 Serie is dit een tweeliter turbomotor met 306 pk en 450 Nm koppel.

De kans bestaat dat het motorengamma in een later stadium nog zal worden uitgebreid. Daar valt nu echter nog niets over te zeggen.