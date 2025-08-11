Man belandt in bureaucratische hel na verkeerd invoeren kenteken

Tip van de dag: voer het juiste kenteken in als je gaat parkeren.
Één klein typefoutje kan grote gevolgen hebben. Daar kwam een automobilist achter nadat hij zijn kenteken verkeerd had ingevoerd bij het parkeren in Gorinchem. Logischerwijs kreeg hij een verkeersboete op de mat, en logischerwijs maakte hij daar bezwaar tegen. Vervolgens kwam hij echter in een bureaucratische hel terecht.
De hoogte van de boete is niet precies bekend, maar waarschijnlijk ging het om een bedrag van om en nabij de €75. De beste man maakt in het voorjaar van 2023 bezwaar tegen de boete. Daarna blijft het lang stil. Naar eigen zeggen kreeg de automobilist pas in januari 2024 een reactie. Bezwaar afgewezen… De man laat het daar echter niet bij zitten en gaat in beroep tegen deze afwijzing.
De heffingsambtenaar van de gemeente beweert in de rechtszaak dat de reactie op het bezwaar al in juli 2023 was verzonden, en dat de automobilist daarom te laat was met zijn beroep. Dat moet namelijk binnen zes weken gebeuren. De rechter gaat hier echter niet in mee. De ambtenaar voerde geen bewijs aan dat de reactie op het bezwaar in juli was verzonden.
De automobilist kon via een betaalbewijs aantonen dat hij betaald had. De ambtenaar stribbelde tegen door te zeggen dat niet kan worden vastgesteld dat de auto op naam van de eiser staat. Dat is echter helemaal niet relevant, zo oordeelde de rechter.
De parkeerboete wordt dus van tafel geveegd. Het recht heeft gezegevierd, maar dit heeft de automobilist wel twee jaar juridische rompslomp gekocht. Je zou bijna zeggen: gewoon de boete betalen en verdergaan met je leven was beter geweest.
Via: De Telegraaf
Reacties
lekkaah zegt
Sta je mooi voor paal met je rolstoel daar zeg. :)
Tonnie zegt
Heeft de betreffende ambtenaar weer lekker over nagedacht.
alloallo zegt
Petje af voor de doorzettingsvermogen! Bureaucratie en rompslomp mag nooit de reden zijn om je recht te halen.
Waanzinnig dat ambtenaren, overheid zoveel tijd en geld verspillen met eem juridisch gevecht.
SanderB zegt
Ik heb door de jaren heen 2x gehad dat ik in mijn app parkeerde op het verkeerde kenteken. Een keer in Eindhoven en een keer Middelburg. Beide keren met een bezwaarschrift met bewijs van betaling is de boete kwijtgescholden.
Ik denk dat deze man gewoon enorme pecht heeft gehad dat hij de veerkeerde ambtenaar getroffen heeft.
ghengiskhan zegt
Het zal een onpopulaire mening zijn maar ambtenaren zijn het mensen: over het algemeen goedwillend met hier en daar een eikel met potentaat-neigingen.
maarteno zegt
Dat er ambtelijke dwaling plaatsvind….100% maar puntje bij paaltje (en nee ik werk er zelf niet voor eentje), het zijn gewoon onze buren, familie en vrienden die bij de gemeentes en (semi-)overheid werken…en de meesten daarvan deugen gewoon. Dus ben het gewoon met je eensch hoor!
FiXeR zegt
Ik wacht al 3 jaar op een antwoord van Gemeente Eindhoven waarom ik een parkeerboete heb ontvangen voor mijn motor die in een restvak stond (geen volledig parkeervak, maar een vakje van 2,5 meter lang dat niet voldoet aan de regels om als parkeervak te tellen). Want volgens de regels hoef je niet te betalen voor een motor als ie niet in een parkeervak staat (zoals op de stoep bijvoorbeeld).
Verschillende keren nog contact opgenomen, 0 reacties, 0 resultaat. Dus hulde voor de automobilist uit het artikel.
Lars zegt
Dan heb ik nog even te gaan. Wacht al 1.5 jaar op antwoord van de politie in Eindhoven
Tonnie zegt
In Den Haag ook met een bezwaarschrift en bewijs onder een parkeerboete uit kunnen komen. Er werd door de ambtenaar nog wel gedreigd dat ze er de volgende keer niet zo lichtzinnig mee om zouden gaan. Maargoed, ik heb gewoon de verschuldigde parkeerbelasting voldaan…
iphonistvongates zegt
Franz Kafka’s Het Proces in full effect. Die Paarse Krokodil leeft gewoon voort en zijn huid is nog dikker geworden!