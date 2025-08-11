Man belandt in bureaucratische hel na verkeerd invoeren kenteken

Tip van de dag: voer het juiste kenteken in als je gaat parkeren.

Één klein typefoutje kan grote gevolgen hebben. Daar kwam een automobilist achter nadat hij zijn kenteken verkeerd had ingevoerd bij het parkeren in Gorinchem. Logischerwijs kreeg hij een verkeersboete op de mat, en logischerwijs maakte hij daar bezwaar tegen. Vervolgens kwam hij echter in een bureaucratische hel terecht.

De hoogte van de boete is niet precies bekend, maar waarschijnlijk ging het om een bedrag van om en nabij de €75. De beste man maakt in het voorjaar van 2023 bezwaar tegen de boete. Daarna blijft het lang stil. Naar eigen zeggen kreeg de automobilist pas in januari 2024 een reactie. Bezwaar afgewezen… De man laat het daar echter niet bij zitten en gaat in beroep tegen deze afwijzing.

De heffingsambtenaar van de gemeente beweert in de rechtszaak dat de reactie op het bezwaar al in juli 2023 was verzonden, en dat de automobilist daarom te laat was met zijn beroep. Dat moet namelijk binnen zes weken gebeuren. De rechter gaat hier echter niet in mee. De ambtenaar voerde geen bewijs aan dat de reactie op het bezwaar in juli was verzonden.

De automobilist kon via een betaalbewijs aantonen dat hij betaald had. De ambtenaar stribbelde tegen door te zeggen dat niet kan worden vastgesteld dat de auto op naam van de eiser staat. Dat is echter helemaal niet relevant, zo oordeelde de rechter.

De parkeerboete wordt dus van tafel geveegd. Het recht heeft gezegevierd, maar dit heeft de automobilist wel twee jaar juridische rompslomp gekocht. Je zou bijna zeggen: gewoon de boete betalen en verdergaan met je leven was beter geweest.

Via: De Telegraaf