De dikste gezinsauto ter wereld is populairder dan ooit

Geen lompe SUV, maar een snelle stationkar is populair. Daar zeggen we proost op!

Zoek naar snelle SUV’s en het aanbod is groter dan ooit. Heeft de snelle familiewagen nog bestaansrecht? Jazeker, gelukkig wel. Het aanbod is in vergelijking met de SUV’s minder groot, maar met een BMW M5 Touring en een Audi RS6 Avant valt er nog wat te kiezen. Het goede nieuws: er is een markt voor!

De Audi RS6 is populair

Sterker nog, zes jaar na introductie van de huidige generatie Audi RS6 Avant is het model meer in trek dan ooit. In de eerste zes maanden van dit jaar noteerde het Duitse automerk een recordaantal orders voor de RS6, aldus Automobilwoche.

Hoewel er helaas geen concrete cijfers over de RS6 genoemd worden, hebben ze het sowieso druk bij Audi Sport. De orderboeken voor een RS-model waren tot en met juni 2025 maar liefst 41 procent beter gevuld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De zet van Audi om de RS6 voor het eerst ook in de Verenigde Staten aan te bieden zal ongetwijfeld mee hebben geholpen in de toegenomen populariteit van de stationkar. Voorlopig is Audi RS GmbH ook nog niet uitgespeeld met het concept. De opvolger wordt al getest en krijgt naar alle waarschijnlijkheid een hybride aandrijflijn.

Misschien dat dit laatste ook een factor is waarom het huidige model ineens zo populair is. Een groep die niet zit te wachten op een hybride V8-constructie en daarom nog snel het huidige model wil hebben, die het moet doen met zijn brute V8 power met turbo’s zonder batterijen.

Het is in elk geval een goede zaak te noemen dat de RS6 in trek is. Hoewel het model al generaties meedraait, was niet elke generatie een knaller. Een dieptepunt voor Audi was de RS6 sedan met V10. Ontzettend zeldzaam, maar niet omdat Audi dat wilde. Het model was simpelweg niet in trek.

Nu was dat ook tijdens de financiële crisis, een tijd dat men wel wat beters te doen had dan veel geld stukslaan op een benzineslurpende luxeauto. Sinds de C7 heeft Audi ervoor gekozen om vast te houden aan het stationformat. Dat werpt z’n vruchten af met de C8 en de toekomstige C9 wacht ook een station only aanpak.