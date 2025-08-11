Maken of kraken? De Aston Martin V12 Vanquish Shooting Brake

Ian Callum heeft een shooting brake-variant ontworpen van de V12 Vanquish.

Een Aston Martin Vanquish Shooting Brake, die kennen we al. Deze is ontworpen door Zagato en gebaseerd op de laatste Vanquish. We krijgen nu echter een shooting brake voorgeschoteld op basis van de V12 Vanquish. De eerste generatie dus.

In 2023 kregen we al één plaatje van deze auto te zien, maar nu is er eindelijk meer beeldmateriaal. Dit zijn niet zomaar renders van een willekeurige Instagrammer, dit design is afkomstig van Ian Callum himself. Inderdaad, de man die destijds de V12 Vanquish ontwierp.

Als je goed kijkt zie je meer verschillen met de originele V12 Vanquis dan alleen de daklijn. Deze shooting brake is namelijk gebaseerd op de Vanquish 25. Dit is de gemoderniseerde versie van de V12 Vanquish, die Ian Callum in 2020 presenteerde. Deze heeft niet alleen een opgefrist design, maar ook een nieuw onderstel, een nieuw uitlaatsysteem en (optioneel) een nieuwe automaat.

Gaat deze V12 Vanquish Shooting Brake ook echt gebouwd worden? Dat ligt aan de vraag. Het zijn nu alleen nog renders, maar als je interesse hebt kun je contact opnemen met Callum Designs. Ian Callum heeft zelfs een C-X75 straatlegaal gemaakt, dus een Vanquish Shooting Brake moet ook wel lukken. Geen zin om contact op te nemen met Ian Callum? Dan mag je ook de reacties laten weten of deze auto wel of niet gebouwd moet worden!