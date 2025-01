Man denkt BMW te slim af te zijn, maar maakt nu kans op een jaar cel

If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Aldus BMW.

In het rijtje van slecht doordachte acties hebben we een nieuwe parel: een 39-jarige man uit het Vlaamse Wemmel die zijn geleasede BMW M2 verkoopt alsof het een oude fiets op Marktplaats was. Het Openbaar Ministerie denkt daar wat minder luchtig over en eist een jaar celstraf. Maar hé, wat zijn een paar juridische consequenties als je denkt een grootse shortcut te nemen in het leven?

Het begon allemaal in 2020, toen de beste man. een leasecontract tekende bij BMW Financial Services in Bornem. Hij reed even rond in zijn sportieve bolide, maar ontdekte al snel dat maandelijkse betalingen niet bepaald verdwijnen als je ze negeert.

Oplossing? Niet de auto terugbrengen zoals normale stervelingen zouden doen, maar hem verkopen aan een garage in Wemmel. Briljant, toch? Nou, niet helemaal.

Man verpatst BMW die van BMW is

Volgens de procureur maakte de man zichzelf moeilijk te traceren door ambtshalve geschrapt te zijn. Uiteindelijk vond men hem toch, en gaf hij toe dat hij financieel zo diep in de put zat dat de auto al lang weg was – en terugkopen zat er natuurlijk niet in. De BMW zelf? Die werd later beschadigd teruggevonden in, jawel, Bulgarije. Wat die arme M2 daar deed, blijft een mysterie.

Dit is overigens niet dit heerschaps eerste juridische avontuurtje. Met dertien veroordelingen achter zijn naam – een indrukwekkend CV, maar niet het soort dat werkgevers inspireert – lijkt hij het stapelen van problemen tot een kunst te hebben verheven. Zelfs nu loopt er nog een dossier waarin Mercedes Benz een slachtofferrol speelt. Knappe prestatie.

Op 10 februari weten we meer. Of de wannabee autoverkoper dan een lesje rijker is? We twijfelen. Misschien beter investeren in een fiets – die kun je tenminste zonder al te veel gedoe doorverkopen.