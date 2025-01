Elon Musk stuurt Cybertrucks naar brandend Los Angeles

Pas je wel op Elon? Want als die Cybertrucks vlamvatten heb je de -spreekwoordelijke- poppen aan het dansen…

Elon Musk en drama: een onafscheidelijk duo. Dit keer maakt hij van de verwoeste wijken in Los Angeles zijn persoonlijke speeltuin. De techmiljardair stuurde een colonne gloednieuwe Tesla Cybertrucks naar de door bosbranden geteisterde stad. Het doel? Helpen, zegt hij. Maar in de tussentijd staat hij op ramkoers met de gouverneur van Californië, Gavin Newsom.

De Cybertrucks fungeren als mobiele powerbanks, Wifi-stations en crisisstations voor hulpdiensten. Handig, want wie heeft er geen behoefte aan een futuristisch blok staal als je koelkast uitvalt of je telefoon niet meer oplaadt? De eerste exemplaren zijn al gearriveerd en worden ingezet door onder meer het Altadena Mountain Rescue Team en de Californische Nationale Garde.

Lekker nobel allemaal, maar Musk zou Musk niet zijn als er geen dikke laag PR-saus overheen gaat. De goedkoopste Cybertruck tikt in Californië de 72.000 euro aan. Dat doet de vraag rijzen: wie betaalt dit? Musk, natuurlijk. Want als hij iets goed doet, laat hij de wereld dat weten.

Op platform X kondigde hij met de gebruikelijke zelfverzekerdheid aan dat ook zijn Starlink-satellietsysteem gratis beschikbaar is gesteld.

Elon Musk stuurt Cybertrucks naar brandend LA

Maar niet iedereen slikt deze liefdadigheid zonder kritiek. Gouverneur Newsom beschuldigt Musk van het verspreiden van “leugens” over het waterbeheer in de staat. Volgens Musk zijn de branden namelijk deels het gevolg van “slecht bestuur en een tekort aan water.” Newsom sloeg terug met een video waarin een brandweerman doodleuk verklaart dat er wél water was. Klinkt als een volwassen discussie, toch?

Alsof dat niet genoeg vuurwerk oplevert, vuurt Musk ook nog wat beschuldigingen af over plunderingen. Hij beweert dat Democraten plunderen praktisch zouden hebben gelegaliseerd. Newsom, niet vies van een scherp woord, reageert gevat: “Het is illegaal – zoals het altijd is geweest.”

Tussen al het gekibbel door denkt Musk ook nog aan zijn klanten. Voor wie nog op een Cybertruck wacht: geen stress. Musk belooft dat de leveringen eind deze week gewoon doorgaan. Werknemers van Tesla die hun huis hebben verloren? Ook die krijgen steun.

Kortom, Musk speelt brandweerman, PR-manager én agent provocateur. Wordt vervolgd, want het lijkt erop dat hij en Newsom voorlopig elkaars bloed wel kunnen drinken.