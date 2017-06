International Engine of the Year 2017: dit zijn de winnaars

Blazen, blazen, blazen. Turboblokjes hebben de overhand dit jaar.

En hoe kan het ook anders. Een atmosferische motor in een nieuwe auto is een zeldzaamheid tegenwoordig. Aston Martin doet het nog, Ferrari bij haar V12-motoren en Lamborghini bij de Huracán en Aventador S, maar de meeste merken hanteren een blaasinstrument op het motorblok.

De jury zijn een stelletje fanboys van Ferrari, want opnieuw is het blok van de 488 GTB/Spider (rijtest) uitgeroepen tot algehele winnaar. De geblazen boxer van de 911 en de driecilinder hybride motor van BMW zijn dit jaar van plek gewisseld als het gaat om de top drie. De overall uitslag kent slechts twee kandidaten zonder turbo. De aandrijflijn van de Tesla Model S (aankoopadvies) en X (rijtest), en de 6.3 liter twaalfcilinder van de Ferrari F12tdf/GTC4Lusso. Nieuw dit jaar in de overall lijst is de tweeliter boxermotor van Porsche. Je checkt de complete tabel hieronder.

# Motor Toepassing Punten 1 Ferrari 3.9-litre biturbo V8 Ferrari 488 GTB 251 2 Porsche 3-litre six-cylinder turbo Porsche 911 216 3 BMW 1.5-litre three-cylinder electric-gasoline hybrid BMW i8 251 4 Audi 2.5-litre five-cylinder turbo Audi RS3, TT RS 139 5 Ford 999cc three-cylinder turbo Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport 136 6 Tesla full-electric powertrain Tesla Model S, Model X 135 7 PSA Peugeot Citroen 1.2-litre three-cylinder turbo Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso / Grand Picasso, DS3, DS4 131 8 Porsche 2-litre turbo

Porsche 718 Boxster, 718 Cayman 128 9 Ferrari 6.3-litre V12 Ferrari F12, F12 tdf 113

Dan de resultaten per categorie. Weinig verassingen in vergelijking met vorig jaar. Een nieuwe winnaar is de eerder genoemde boxer van Porsche in de categorie 1.8 tot en met twee liter. De andere kersverse winnaar is de 3.5 V6 hybride motor van Honda/Acura die wordt gebruikt in de NSX. Alle winnaars per categorie: