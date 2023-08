Bugatti doet fout maar goud met de Chiron Super Sport Golden Era

Fout, maar goud. Deze Bugatti Chiron Super Sport Golden Era.

Een nieuw model, nee dat zit er nog niet in bij Bugatti. Dus moeten ze wat anders verzinnen om de show te stelen tijdens de Monterey Car Week. Dat doen de Fransen met de Bugatti Chiron Super Sport Golden Era. Een lekkere foute uitvoering van de hypercar uit Molsheim.

Het is geen creatie van Bugatti zelf. Als in, een Chiron pakken en deze zo aanpassen. Bugatti voerde de Chiron Super Sport uit in opdracht van een klant. Het is meteen een stukje reclame voor het merk. Door de auto mee te nemen naar de Monterey Car Week krijgen de rijksten der aarde een idee wat er zoal mogelijk is op het gebied van personalisatie bij Bugatti.

Bugatti Chiron Super Sport Golden Era

Het automerk zegt twee jaar bezig te zijn geweest met deze specifieke auto. Dat is nogal wat! Het design is een knipoog naar de W16, de krachtbron van een Bugatti. De Chiron Super Sport vormt een geweldige basis voor de hommage, want het is de dikste uitvoering van de Chiron met deze motor aan boord. In de nabije toekomst zal ook Bugatti een alternatieve aandrijflijn moeten verzinnen en dus mag (of misschien beter gezegd moet) de toch wel iconische W16 met pensioen worden gestuurd. De naam Golden Era slaat dan ook op de tijdsperiode van de zestiencilinder.

Het designteam van Bugatti maakte 45 schetsen en stelde deze aan de klant voor. Volgens Bugatti vielen de schetsen bij de toekomstige eigenaar in smaak en de designs zouden met de hand aangebracht worden op de uiteindelijke auto.

Je moet dus echt met een ruime blik naar de auto kijken. Aan de bestuurderskant zijn bijvoorbeeld 19 schetsen getekend, die de geboorte van de EB110, tot de komst van de Veyron en Chiron moeten uitdragen. Verder zijn de 3.712 individuele onderdelen van de W16-motor verwerkt in het design op de auto.

Op het eerste gezicht lijkt de Bugatti Chiron Super Sport Golden Era vooral een fout ding. Maar als je de kunst achter de schetsen begrijpt heb je er toch wat meer respect voor. De schetsen aanbrengen op de auto nam 400 uur in beslag. Daarmee is deze Bugatti een soort schilderij met vier wielen geworden.

De eigenaar zal tijdens de Monterey Car Week de sleutels in ontvangst nemen van zijn Bugatti. Een highlight van de week in Californië, bomvol autospektakel.