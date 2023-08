Facelift voor de meest bizarre Bugatti Chiron

De meest bizarre Bugatti Chiron van het internet is ietsje aangepast.

Als je een Bugatti Chiron koopt, dan heb je wel interesse in de duurste, snelste en meest prestigieuze auto die je maar kunt krijgen. Natuurlijk, er zijn vast wel andere auto’s die op een specifiek vlak nét ietsje beter zijn, maar als totaalplaatje is de Bugatti Chiron toch ongekend. Zeker als je de historie van het merk in het achterhoofd houdt. Maar er zijn ook mensen die gewoon meer, meer, meer willen. En voor hen is er deze Bugatti Chiron van Mansory.

De auto heet ‘Mansory Centuria’ en de kenner weet dat deze al een tijdje geleden – in 2019 namelijk – al is voorgesteld. Het is nu tijd voor een facelift ervan. Je moet natuurlijk wel een beetje up to date blijven met je hypercars, nietwaar?

Bizarre Bugatti Chiron

In dit geval krijg je een gewijzigde bodykit die – geloof het of niet – nu nog wat extroverter is. Het is allemaal gemaakt van forged carbod of regulier gewoven carbon. De splitters, bumpers, luchtsleuven boven de wielkasten, sideskirts, hoodscoop, achterspoiler, diffusor en opzetstuk voor de achterbumper: het is allemaal bijzonder en allemaal van carbon.

De velgen zijn niet van carbon, maar gesmede aluminium items. Voor zijn ze 20 inch groot, achter 21 inch. Net als bij een Porsche 911 dus. De bandenmaat voor is 285/35 R 20 en achter 355/30 R 21 en de scherpe lezer zal dan zijn opgevallen dat Mansory niet getornd heeft hiermee. Dit zijn namelijk de standaardmaten. Logisch, daar de Chiron een dermate specifiek product is zul je niet snel rubber vinden dat voldoet aan de extreem hoge eisen van Bugatti.

Interieur

Het zelfde geldt voor de remklauwen. Voor de Chiron bestaat er niet zoiets als een big-brake-upgrade. Wel zijn ze lichtblauw gespoten. Dat is normaal gesproken een voorbode voor het interieur. Dat is nu niet anders. Het is en blijft toch een beetje vreemd: “Ja, sloop het originele topspul van de ateliers van Bugatti eruit en vervang het voor iets blauws”. Gelukkig zijn ze niet voor de verfbom gegaan (kunnen ze overigens wel voor je doen bij Mansory).

Of er iets is gewijzigd aan de techniek verder, vermelden de Duitsers niet. De Chiron is niet het type auto waar je een downpipe + chipje ‘staasje twee’ tuning voor doet. Alhoewel ze het vast kunnen doen als je het ze lief vraagt. En zo moet je de Mansory Centurion een beetje zien. Daar waar Bugatti ‘non’ zegt, zeggen ze bij Mansory ‘jawohl’. Rijke mensen horen niet graag nee. Prijzen zijn niet bekend, maar de ooude Centurion kostte 4.200.000 euro.