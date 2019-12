Dit kost de nieuwe Peugeot 2008 in de private lease

Zo'n Franse crossover op de stoep hebben staan. Wat kost dat per maand?

De 208 is niet het enige nieuwe wat uit de koker van Peugeot is gekomen dit jaar. Ook zijn grotere broer is in het nieuw gestoken en zal ongetwijfeld een grote doelgroep aanspreken want: ‘lekkere hoge instap’. Aangezien particulieren nauwelijks een auto nieuw kopen in Nederland is de markt van private lease heel belangrijk voor dit soort auto’s. Een eis is wel dat het allemaal te betalen is. Wel, oordeel zelf. Peugeot heeft nu bekendgemaakt wat de 2008 in de Private Lease gaat kosten.

Een 2008 rijden kan vanaf 399 euro per maand. Dan heb je een Active-uitvoering met de 1.2 PureTech benzinemotor en een magere 100 pk. Does the job, maar een liefhebber van autorijden ga je er niet blij mee maken. De 2008 Active komt onder andere met airconditioning, cruise control, Active Safety Brake met Distance Alert, Active Lane Departure Warning en parkeerhulp achter. Het genoemde maandbedrag is op basis van 48 maanden en 10.000 km/jaar.

Heb je wat meer te besteden en wil je meer luxe aan boord dan is de 2008 GT een mogelijkheid. Dit is de meest luxe variant die je in de Private Lease kunt krijgen. Kost je 535 euro per maand. Deze versie beschikt onder meer over een 10-inch infotainmentscherm, deels Alcantara bekleding, verwarmbare voorstoelen, 18-inch lichtmetalen wielen en Adaptieve Cruise Control met Stop&Go functie.

De Peugeot 2008 komt als Private Lease-model in vier benzinevarianten op de markt, maar ook met drie elektrische uitvoeringen. De elektrische e-2008 begint bij 589 euro per maand. Dan heb je de Active-uitvoering, de GT kost 659 euro per maand. De aandrijflijn bestaat uit een 136 pk elektromotor en een 50 kWh accupakket. De WLTP-actieradius bedraagt 310 kilometer. Een laadkabel (11 kW 3 fase, CCS type 2) wordt standaard meegeleverd. Snelladen kan ook. In een halfuur kan de batterij van de e-2008 tot 80 procent worden opgeladen.

Geen private lease en liever een reguliere aanschaf? Check dan de aanschafprijzen van de nieuwe Peugeot 2008.