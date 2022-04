Man gearresteerd voor stickers plakken op tankstation

Een nieuwe hype heeft ervoor gezorgd dat een man gearresteerd is voor het plakken van een protest sticker op een tankstation.

De benzine is nog altijd knokenduur aan de pomp. Nou was peut in Nederland altijd al prijzig, inmiddels is het echt niet meer om te lachen. Ook in andere landen voelt men de pijn, want inflatie doet in veel landen zijn vernietigende werk op de koopkracht. De geldpers heeft immers ook in Amerika bijvoorbeeld overuren gedraaid. Brandstof was daar altijd spotgoedkoop, wat de Amerikaanse burger in staat stelde een dikke Vee Eight Motor te voorzien van brandstof. Ongekende luxe, maar die staat nu dus ook aan de andere kant van de plas onder druk.

Putin’s Price Hike

De regering van Joe Biden, doet hetzelfde als onze Europese overlords. Ze geven boeman Putin en/of de grote boze oliemaatschappijen de schuld van de prijsstijgingen. Het narratief van de zittende macht is duidelijk: het mag niet aan het ongebreideld printen van extra geld liggen dat alles tegenwoordig kneiterduur is. Echte kenners en logische denkers weten natuurlijk beter. Maar het beeld bepalen is voor machthebbers belangrijker dan de realiteit verkondigen in de moderne wereld, waarin ‘de waarheid’ slechts nog een fluïde abstractie lijkt te zijn, die er niet of nauwelijks meer toe doet.

Polls wijzen echter uit dat een meerderheid van het Amerikaanse volk niet valt voor het verhaal dat de exploderende prijzen inderdaad het resultaat zijn van ‘Putin’s Price Hike‘. Gemor en gemuit is aan de orde van de dag. Zo worden Amerikaanse tankstations momenteel volgeplakt met stickers van Biden en zijn Veep Harris. Zij wijzen dan naar het display waar de prijs per liter gallon op staat, met de tekst I did that erbij. De stickers zijn inmiddels immens populair.

Stickers niet populair bij mensen die een tankstation bestieren

Maar die populariteit wordt niet gedeeld door tankstationhouders, noch door de lange arm der wet. Afgelopen week werd een Amerikaan die een sticker plakte keihard aangepakt. De man werd getackeld en moest zich even door de eerste hulp laten behandelen. Spoedig zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden vanwege disorderly conduct, harassment en criminal mischief.

5 pk extra

Waarvan akte. Zou jij ook een guitig stickertje van Rutte of Kaag op een benzinepomp willen plakken? Of plak je liever een sticker op je auto die je een paar pk extra geeft? Laat het weten, in de comments!