Sfeer slaat om bij het tankstation

Pompmedewerkers zijn opeens maatschappelijke werkers geworden. Er hangt soms een nare sfeer bij het tankstation door de gestegen prijzen.

Bij een onbemande is het pas insteken, voltanken en wegrijden. Er komt geen menselijke communicatie aan de pas. Dat is uiteraard anders bij tankstations waar je het winkeltje in moet om af te rekenen. Medewerkers die achter de kassa staan merken dat de sfeer is omgeslagen. Wellicht onbewust begint toch een grote groep mensen tijdens het afrekenen over de prijs te klagen. Alsof de pompmedewerker daar iets aan kan doen.

Tankstation prijzen zorgen voor slecht humeur

De sfeer is omgeslagen bij tankstation, zou je kunnen zeggen. Het AD had een interview met een pomphouder in Lexmond. Mensen maken cynische grapjes over dat ze beroofd worden bij het tankstation met deze prijzen. Ik kan me zo voorstellen dat medewerkers van het tankstation elke dag met tientallen van dit soort opmerkingen te maken hebben. Daarmee zijn ze niet alleen kassamedewerker, maar ook een soort maatschappelijk werker geworden. Je wil toch de sfeer een beetje behaaglijk houden in plaats van alleen maar mopperende klanten te woord staan.

De laatste dagen dalen de prijzen bij het tankstation weer een beetje. Ook zit er een accijnsverlaging voor benzine en diesel aan te komen. Het geeft de mensen in elk geval wat ‘hoop’ om naar uit te kijken. Mocht u toevallig één van die mopperende automobilisten zijn die met een chagrijnig hoofd afrekent bij een bemande pomp. Denk dan ook eens aan die man of vrouw achter de kassa. En besef ook dat die ene flauwe grap al honderd keer gemaakt. En natuurlijk, een gesprekje met een knipoog mag altijd.