AB-scribent fixt design nieuwe BMW 7-Serie

Uw trouwe AB-scribent heeft even Preview aangevuurd. Zo fixt BMW de nieuwe 7-Serie.

Afgelopen week lekte de eerste afbeelding van de nieuwe BMW 7-Serie het web op. Vol verwachting klopt ons hart voor BMW’s nieuwe topsedan. Niet dat de auto een verkooptopper is in ons land, maar als vlaggenschip geeft de Siebener wel vaak een richting aan die de Fünfer en Dreier daarna ook volgen. Daarnaast hangt er toch een zekere magie rondom de dikste der dikke BMW’s. Je hoopt natuurlijk altijd dat er iets komt dat voorvaderen als de geweldige E32 en E38 eer aandoet.

Eigenlijk is het een beetje jammer dat de X7 in dat opzicht het gras voor de voeten van de nieuwe 7-Serie heeft weggemaaid. Dankzij de grote SUV, hebben we immers al een goede indicatie hoe het front van de Siebener eruit komt te zien. Gespleten lampen zullen de voorkant van de auto domineren. Collega @Loek schreef reeds een uitgebreid over de design-technische zin en onzin daarvan.

Het enige wat we eigenlijk nog niet gedaan hebben, is het design even fixen. En eigenlijk is dat wel nodig. Onze landgenoot Adrian van Hooydonk heeft het namelijk al jaren zwaar als BMW’s hoofd design. Alle designers die onder hem werken verlaten het schip, of komen op de proppen met zeer moeilijke designs. Gelukkig heeft Adrian vermoedelijk compromitterende foto’s van de Quandtjes in bezit, waardoor zijn baanzekerheid gegarandeerd is. Maar al die online haat die Adrian ontvangt, is natuurlijk alsnog niet leuk. Daarom reiken wij hem maar al te graag de helpende hand toe.

Vrij duidelijk is dat de gespleten koplampen moeten verdwijnen. Maar haal je dan de bovenste delen weg, of de onderste? Regeltechnisch gezien is de bovenste units weghalen waarschijnlijk het meest realistisch. Daarnaast geeft het de nieuwe Bimmer die brede, agro look die een beetje doet denken aan oude dikke BMW’s of de eerste Chrysler 300C. Zo gezegd, zo gedaan…

Een duidelijke verbetering dunkt ons, inclusief een vleugje Nazca C2. Kijk jij nu ook alvast uit naar de facelift van de nieuwe 7-Serie? Laat het weten, in de comments!