Wat? Nederland in Top 10 duurste landen voor EV’s!

Maar we hebben toch een beleid dat alles elektrisch is? Toch staat Nederland in de top 10 duurste landen voor elektrische auto’s.

Elektrische auto’s en Nederland lijkt een perfecte combinatie te zijn. De EV6, XC40 P8 en met name de Tesla’s vliegen je om je oren. Als we een nieuwe leasert uitzoeken, is dat vaak zo’n elektrische auto.

Nu is dat ook niet heel erg vreemd. Elektrische auto’s worden namelijk telkens beter. Zo’n Model 3 is een uitstekende auto waarmee je ver genoeg komt op een lading en de prestaties zijn uitstekend. Ook de instap-versie is al erg vlot. Daarnaast is er ook meer keuze qua goede EV’s: de Ioniq 5, BMW i4 en Audi’s e-tron zijn voorbeelden, om diverse elektrische EQ-modellen van Mercedes-Benz niet te vergeten.

Zijn EV’s wel zo goedkoop hier?

Uiteraard is er ook een fiscaal aspect. Rijden in een elektrische auto heeft financiële voordelen als het gaat om bijtelling en motorrijtuigenbelasting. Maar zijn Nederlandse automobilisten wel zo goedkoop uit? Nou, nee! Dat blijkt uit een onderzoek, dus dan is het waar om met @nicolasr te spreken.

Zonder gekheid, de dames en heren van Confused.com gingen kijken naar de vraagprijs van een Tesla Model 3, net zoals ze dat deden met de Volkswagen Golf enkele dagen geleden. Die auto is wereldwijd namelijk verkrijgbaar in min of meer dezelfde uitvoering.

Nu dachten wij automatisch in het lijstje bovenaan te staan van de landen waar een Model 3 het goedkoopst is. Maar dat is niet zo! Nederland staat niet eens in de top 10… Op nummer 1 staat Macau, waar je een Model 3 hebt vanaf (omgerekend) 35.557 euro. Landen als Noorwegen, Frankrijk en Zwitserland staan ook in de top 10, dus het is geen ‘Europees’ dingetje dat Nederland niet in de lijst staat.

Nederland in Top 10 duurste landen

Maar dat Nederland dus niet in die top 10 staat is op zijn minst verrassend te noemen. Nog verrassender wordt het als we kijken naar die andere top 10. Het lijstje met de duurste landen om een EV te kopen. En jawel, daar staan we dan wél gewoon in.

Weliswaar op plaats 9, maar toch. In Singapore moet je minimaal 73.554 euro betalen voor een Model 3. Maar het bezitten van een auto is aldaar bijzonder prijzig. Het gat met nummer 2 is dan ook groot, bijna 17 mille. In Nederland ben je 51.970 euro voor een Model 3 kwijt, dik 10 mille méér dan andere Europese landen.

Dus nee, EV-rijders zijn geen gierige vrekken (we weten het, pleonasme). Die betalen in verhouding ietsje minder krankzinnig veel belasting, maar alsnog een hele hoop. Leuker kunnen we het niet maken.

Meer lezen? Zóveel RV’s rijden er nu rond in Nederland!