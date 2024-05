NIO opent huis in Amsterdam, vindt dat EV’s geen politiek moeten worden

NIO opende afgelopen week haar grootste Europese showroom aan de Keizersgracht. Volgens haar eindbaas moeten EV’s nooit politieke doelwitten worden.

Afgelopen week opende NIO haar zevende dealer in Europa en de tweede in Nederland. Het is tevens voorlopig de grootste dealerlocatie van NIO op het oude continent. En niet op de minste locatie. Het ‘NIO House’ huist namelijk aan de Leidsestraat 34-36/hoek Keizersgracht 455. Een statig pand uit 1891, op een locatie waar een appartement van 18 vierkante meter al snel circa een miljoen per maand kost om te huren.

NIO heeft dan ook grootse plannen. Het wil in Europa zo’n 100.000 auto’s per jaar gaan verkopen. Dat is een ambitieus doel. Vorig jaar verkocht NIO 2.404 auto’s en ontsloeg het 10 procent van de werknemers. Nieuwe modellen als de NIO Onvo L60 moeten hier verandering in brengen. Maar het klimaat voor de vele Chinese EV bouwers, is in het Westen ongunstiger aan het worden.

In Amerika wordt door Trump al gesproken over een 100 procent importheffing op Chinese EV’s. En in Europa, doet de Europese Commissie onderzoek naar staatssteun voor de vele EV startups. De verdenking is al langer dat China deze bedrijven financiert, zodat ze de markt over kunnen nemen en internationale concurrenten kapot kan maken. Dergelijke staatssteun mag in Europa niet, hoewel af en toe een uitzondering wordt gemaakt voor Renault en dergelijke.

Volgens NIO CEO William Li kan het nooit de bedoeling zijn dat EV’s doelwit worden van politieke spelletjes. Immers moeten deze elektrische bleppers de wereld redden!!1!

Electric vehicles are very important for positive development of the environment, they should never be used as a political target. William Li, verkoopt elektrische auto’s

China heeft overigens al gedreigd met importheffingen op Europese auto’s als vergelding. Iets waar de Duitse drie niet gelukkig van zullen worden. Maar ja, we zien hier in feite de keerzijde van de economische samenwerking met China tot zijn onvermijdelijke apotheose komen. Nu ze onze monnie hebben opgestreken van alle producten die we gekocht hebben, gaan ze daarmee wapentuig kopen om Taiwan over te nemen en wereldwijd waarden verspreiden die niet per se de onzen zijn. Goh…