Voor 20 ruggen haal je een kleurrijke Senna in huis

Een prachtige aanwinst voor op de plank of in je vitrinekast, deze McLaren Senna Sempre.

Het is je vast niet ontgaan (of wel) dat McLaren een speciaaltje heeft gemaakt op basis van de Senna. De auto die al de naam van de legendarische coureur draagt werd nóg specialer met een kleurrijke ode aan de Braziliaan. Een gevalletje ‘yo dawg I heard you like odes.’

Nu is zijn echte Senna veel te duur en voor de meeste mensen op aarde niet te betalen. Een schaalmodelletje komt al wat dichter in de buurt. Al kun je voor het bedrag van dit specifieke exemplaar ook gewoon een nieuwe echte auto kopen. Want het loopt nogal in de papieren als het om een schaalmodel van Amalgam.

Het Britse bedrijf heeft een 1:8 schaal van de McLaren Senna Sempre gemaakt. Tot in de diepste details zijn de kleuren van de echte Sempre nagemaakt voor deze replica. Er zitten 3.000 design en ontwikkelingsuren in het project. Daarnaast heeft het bedrijf 300 uur nodig om één schaalmodel te maken.

Dat zie je terug in de prijs. Amalgam wil graag omgerekend zo’n 20.000 euro vangen voor het schaalmodel. Als je dat doorrekent is niet eens zo gek uurtarief. Echter, 20 ruggen stukslaan op een auto ter decoratie gaat mij dan weer een brug te ver. Ik ben dan ook zeker niet de doelgroep.

Amalgam is een pietje precies als het gaat om schaalmodellen. De 4.0 liter V8 met twee turbo’s is daadwerkelijk te zien en ook de vleugeldeuren kunnen open. Werp een blik in het interieur en je ziet de details en manuren duidelijk terug. Zoek je het liever op lokaal niveau kun je ook in Nederland shoppen voor gedetailleerde schaalmodellen. Amalgam maakt slechts 30 exemplaren van het McLaren Senna Sempre schaalmodel.