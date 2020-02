Man huurt bus van AB-lezer, brengt ‘m niet terug

Tsja weer afscheid nemen van zo’n gerse gehuurde Vivaro valt ook zwaar natuurlijk.

Gewetensvraag: als je een auto huurt die je niet van plan bent…euhm…terug te brengen, welke auto zou het dan worden? Menig AB-lezer zou in dit ondenkbare scenario waarschijnlijk iets als een Porsche GT3 RS, Ferrari 812 Superfast of BMW E46 3-serie in gedachten nemen. Helaas voor een AB-lezer, dacht een voorlopig onbekend sujet daar heel anders over. Deze ‘beste’ man ging namelijk aan de haal met een Opel Vivaro van diezelfde AB-lezer.

Op zich was dat in eerste instantie niet zo gek, want de Vivaro werd namelijk verhuurd. Wel een beetje apart werd het toen de auto vervolgens niet netjes teruggebracht werd. AB-lezer @denbreejen probeerde daarna contact op te nemen met de huurder, maar tevergeefs. Deze persoon in kwestie had een valse naam opgegeven. Inmiddels kwamen er wel acht verkeersboetes binnen, wat aangeeft dat er flink gescheurd wordt met de Vivaro. Op flitsfoto’s (onder andere in Chillburg) is bovendien te zien dat de bedrijfsnaam van @denbreejen’s toko van de flank van de auto verwijderd is.

Dat alles vergroot de hoop natuurlijk niet dat de auto nog netjes teruggebracht wordt. Zodoende plaatste @denbreejen wat foto’s op Facebook van de vermeende snodaard. De politie heeft er echter op gewezen dat dit niet per se de verstandigste aanpak is. Ook steelmeneren hebben immers rechten. Het is een beetje frustrerend, maar men wil natuurlijk voorkomen dat mensen voor eigen rechter gaan spelen.

De foto’s van de huurder zijn zodoende inmiddels weer van het web afgehaald, maar @denbreejen wil jullie allen toch graag inschakelen om de auto te spotten. Daarom bij deze twee kiekjes van het busje (die nu dus wel zonder stickers rondrijdt!). Heb jij een sjieke bruinbeige Vivaro gezien? Laat het dan weten, aan [email protected], of bel snel met 0900-TUIG.