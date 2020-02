Nyck de Vries krijgt villeine bijnaam van ex-Red Bull talent

Nyck de Vries heeft geen punten gehaald in de Formule E dit weekend. Wel heeft hij een epische nieuwe bijnaam gescoord.

Volgens onze resident Formule E fan @willeme was de Formule E race in Mexico gisteren het aanzien zeker waard. Ik moet zijn woord er maar voor aannemen, want zoals het een echte racefan betaamt, heb ik alleen de highlights bekeken. Daarbij viel ik wel met de Hollandse neus in de boter. Onze twee landgenoten in de Formule E speelden namelijk samen een hoofdrol in de highlights. Dit om de simpele reden dat de twee elkaar raakten. Het uitzicht op een mooi resultaat was daarna voor beiden wel verkeken. Hieronder zie je hoe het ook alweer ging:

Voor Nyck was het meteen klaar na het incident, Frijns kon door maar met forse vertraging. Voor de Limburger voldoende reden om de Fries zijn vet te geven, zou je zeggen. Toch is het niet Frijns, maar Antonio Felix da Costa die na de race de gemeenste dolk in De Vries’ rug prikt. Da Costa wordt in bovenstaande video door Nyck Schumacheresque richting de muur gedwongen. Als dank hiervoor heeft de Portugees die ooit via Red Bull op weg leek naar een F1 zitje een fabeltastische bijnaam voor Nyck bedacht. Deze luidt namelijk *drumroll* Nyck Debris.

Voor degenen die niet een aantal ‘Seconds from Disaster‘ marathons gezien hebben op het Discovery Channel: ‘debris’ is het Engelse woord voor ‘brokstukken’. Je spreekt het ongeveer uit als ‘Dee Brie’ (check hier een Youtube video), wat lijkt op de ‘internationale uitspraak’ van ‘De Vries’. Het is een beetje flauw om dit label nu al op Nyck te plakken, maar de F2 titelwinnaar van vorig jaar doet er wel goed aan zijn neus in het vervolg wat schoner te houden.

Nyck zelf is overigens van mening dat het incident het gevolg was van een mechanische fout. In het persbericht van Mercedes dat vanochtend op onze deurmat viel zegt de Vries:

Helaas eindigde mijn race in de muur. In mijn ogen komt dat overduidelijk door een mechanisch defect aan de auto. Hierdoor was ik een passagier in de auto.

Mercedes, dat Stoffel Vandoorne later ook in de muur in zag verdwijnen, spreekt van een ‘character building weekend‘. In het kampioenschap staat Vandoorne nu vierde met 38 punten, één puntje achter Da Costa. Nyck ‘Debris’ de Vries staat elfde met 18 punten. Het zou voor de Fries wel lekker zijn om het interne teamduel nog even in zijn voordeel om te buigen. Zeker omdat Vandoorne nu toch ook weer een voetje tussen de deur heeft gekregen bij Mercedes’ F1 team als reservecoureur…