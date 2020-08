Man in R8 verbetert Breda-Rotterdam tijd van motormuizen

Alles wat die motormuizen van laatst kunnen kan een man met een Audi R8 beter. Zo ook een scherpe tijd op de klokken zetten op het traject Breda-Rotterdam.

Opschudding alom toen onlangs een stel motormuizen van Breda naar Rotterdam vlogen. De twee squids namen tijdens hun run over de Rijksweg A16 best veel risico’s. Er werd bijvoorbeeld op hoge snelheid ingehaald over het kleine strookje asfalt tussen de linker rijbaan en de vangrail. En er was ook een schandalige overtreding op te merken toen de afrit werd gebruikt om rechts in te halen. Foei toch.

Het kwam allemaal dichtbij. Hoewel het de snelweg was, had er wel een kind over kunnen steken. En het is natuurlijk ook zo dat je best wel even een adrenalinestoot krijgt als zo’n gozer onverwacht langs komt vliegen. Dat soort dingen doe je maar op het circuit. Of op de weg terug van de TT in Assen…of…nee, oké, gewoon op het circuit en elders niet. De politie wilde dus ook graag weten wie deze snoodaards waren.

In het geval van Wanner Aarts hoeft dat niet, want deze social media expert heeft zijn poging nog wat harder te gaan dan de motor mannen gewoon op zijn TikTok gezet. Hoewel, zit Wanner nu achter het stuur of houdt ‘ie de camera vast? Aha, daar zit het slimmigheidje dus in. Wanner fought the law and the, law lost. Misschien. Waarschijnlijk. Het is immers Nederland.

Hoe dan ook is in de video te zien dat de R8 met 284 kilometer per uur over de weg raast. De bijgaande claim is dat het traject Breda-Rotterdam dit keer in negen minuten geslecht was. Dus er is nog twee minuten van de tijd van de snelle tweewieleraars afgeschaafd. Waarschuwing vooraf: de beelden kunnen vergezeld worden van een grafirritante soundtrack.

Keihard scheuren over ’s heeren wegen begint dus echt een trend te worden. De opschudding is wederom groot te noemen en misschien komt de politie wel even aankloppen. Maar goed, Wanner heeft wel de nodige extra aandacht gegenereerd voor zijn mediabedrijfje, dus wellicht valt de kosten-baten analyse wel goed uit.

Blijft de vraag over: hoe snel denk jij het traject Breda-Rotterdam te kunnen doen. En nog belangrijker: waarom zou iemand überhaupt van het gezellige Breda naar Rotterdam willen reizen? Laat het weten, in de comments!