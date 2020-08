Autoblog advies stoere en betrouwbare kilometervreter (5K)

Een betrouwbare en stoere kilometervreter. Dat is een lastige combinatie.

Autoblog wordt stiekem door veel vrouwen gelezen. Dat blijkt maar weer eens. Vorige week hadden we een vrolijke inzending en wat blijkt: er waren een hele hoop vrouwelijk inzendingen. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het verschil tussen een inzending van een man en een vrouw vaak niet enorm afwijkt.

De meest mensen hier hebben iets met auto’s, dus bijna niemand vraagt een Zanussi op wielen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen denkwijze te bespeuren valt. Minimaal onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen méér logica en verstand gebruiken bij het uitzoeken van de nieuwe auto.

Het mailtje dat wij krijgen van Fabiola was bijkans hilarisch. Hun situatie ging ongeveer als volgt:

Ze rijden een Toyota Yaris uit 2001 (haar idee). De auto heeft nu 170.000 km op de teller staan en volgens haar is het een te gekke auto. De afgelopen 5 jaar koste de auto MINDER dan 200 euro per jaar om door de APK te krijgen. Daar heeft ze een punt, met onze duurtest Alfa Romeo tikten we een aanzienlijk hoger bedrag aan.

Maar ondanks dat Fabiola helemaal weg is van haar oude wagen, denkt haar vriend er anders over. Die moet er namelijk elke dag mee naar zijn werk (zij zelf werkt op fietsafstand). Volgens Fabiola kan haar vriend niet meer met de auto leven: zijn mannelijkheid is ernstig aangetast.

Het liefst heeft hij weer een BMW 525i uit 2001, een E39. Of zoals Fabiola het noemt: een rijdende geldpit. Die auto heeft hen te veel geld gekost, no way dat er weer eentje komt. Maar er moet dus een auto komen die beide verbindt. Een auto die mannelijk en stoer genoeg is voor haar vriend, maar die ook storingsvrij en verstandig is. Let wel: het gaat om een stoere en betrouwbare kilometervreter, maar stoer is ten opzichte van een Yaris, niet een Silverado.

Uiteraard heeft Fabiola de tabel ingevuld met alle relevante informatie:

Huidige auto’s Toyota Yaris uit 2001 Koop of lease? Koop Budget: 4000 plus opbrengst Yaris Jaarkilometrage 35.000 km Brandstofvoorkeur Diesel Reden aanschaf andere auto Mijn vriend wordt aangetast in zijn mannelijkheid Gezinssamenstelling Twee volwassenen, één zoon Voorkeursmerken Ford No go: Toyota Yaris Wanneer kopen: Geen haast

Tip: Staar je niet blind op kilometers

Tsja, dit zegt de persoon die zelf koste wat het kost een auto wilde met minder dan 150.000 km op de klok. We zijn dus super-hypocriet, maar toch: staar je niet blind op de kilometerstand. Althans, niet als betrouwbaarheid de beweegreden is. Er zijn voldoende diesels die prima veel kilometers kunnen draaien. Daarbij zijn het vaak ook de snelwegkilometers die minder impact hebben. Maar vooral kan het de keuze ernstig beperken als het budget niet ietsje hoger gezet kan worden.

Tip 2: shop particulier

In deze klasse kan het heel erg lonen om te shoppen bij particuliere auto’s We vonden diverse geschikte auto’s bij handelaren, maar in veel gevallen was het niet echt een heel erg goede deal. Je betaalt relatief veel, maar ze hebben het lef om er in kleine lettertjes onder te zetten ‘meeneemprijs zonder garantie’. Ja, zo lust ik er ook nog een paar. Ten eerste hoort een BOVAG bedrijf 6 maanden garantie te geven. Ten tweede dekt die garantie zeker niet alles. Ga voor jouw budget dus gewoon bij een particulier kopen, dat heeft die handelaar waarschijnlijk zelf ook gedaan. De marge die je dan zelf pakt, kun je steken in grote velgen en verlaging onderhoud. Er zijn stiekem best veel particulieren die hun diesel te koop zetten, omdat ze er in de handel ongeveer de oud-ijzerprijs voor terugkrijgen.

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Trendline (Typ 5K)

€ 4.950

2012

95.000 km

Wellicht niet de eerste auto waaraan je denkt bij een stoere en betrouwbare kilometervreter. Normaal gesproken raden we altijd aan om naar Skoda Octavia’s te gaan kijken. Tegenwoordig lijkt men zoveel naar Skoda’s te kijken, dat we vergeten dat Volkswagen ook een stationwagon in de aanbieding had destijds. In technisch opzicht zijn ze grotendeels gelijk. In dit geval vonden we een sobere 1.6 TDI in Trendline uitvoering. Ja, dat is een sjoemeldiesel en dat is mede de reden waarom de auto’s relatief betaalbaar zijn. De tweede reden: het is een stationwagon, de Golf Variant is lange tijd minder populair geweest dan de vijfdeurs hatchback. Qua auto is het gewoon een keurige Golf. Het interieur is iets fraaier dan dat van zijn concurrenten, de zitpositie is uitmuntend, het ruimteaanbod is gewoon prima. Qua rijden is het niet heel bijzonder, maar gewoon heel erg ordentelijk. Qua betrouwbaarheid moet je deze punten van het Golf VI aankoopadvies onthouden.

Mercedes-Benz A180 CDI Avantgarde (W169)

€ 4.750

2009

125.000 km

We gaan even buiten de gebaande paden kijken. De Mercedes-Benz A-Klassse is een bijzondere auto. Als Mercedes wellicht niet heel erg geslaagd en als sportief 1 Serie alternatief ook niet. Ook hier zien we een fraai interieur voor zijn klasse. Het is geen S-klasse, maar er zijn voldoende aanwijzingen om te zien dat dit een Mercedes is. Je zit wat hoger, wat op zich niet on prettig is. Dynamisch is de A-Klasse echter niet. In het budget kun je er een hoop vinden, ook zonder astronomische kilometerstanden. Qua ruimte is het aanzienlijk groter dan een Yaris, maar in een beetje C-segment stationwagon kun je veel meer verstouwen.

Fiat Bravo 1.9 MultiJet Dynamic (198)

€ 4.450

2009

135.000 km

Als je een stoere en betrouwbare kilometervreter wenst, kijk dan even naar de Fiat Bravo. Ten opzichte van zijn voorganger (de Stilo) was het een enorme vooruitgang. Zowel qua uiterlijk als bouwkwaliteit. De Fiat Bravo is juist een topkandidaat als het gaat om veel kilometers maken, want de diesels zijn uitmuntend. De lijst met Fiat Bravo-aandachtspunten is verrassend kort. De 1.9 MultiJet staat bekend als een langloper. Een punt van aandacht is de versnellingsbak, de M32 van GM. Deze kunnen de geest geven. Voortijdig spoelen kan soelaas bieden. Aan de andere kant: er zijn voldoende specialisten die ermee overweg kunnen en de meesten hebben de fix al gehad. Voor de rest is het een topper: vaak lekker luxe uitgerust, praktisch, ruim en een heel erg fijne motor. De 120 pk versie is onverwoestbaar en best zuinig, de 150 pk versie is zelfs lekker vlot.

Chrysler Sebring 2.0 CRD Touring (JS)

€ 4.250

140.000 km

2009

Kijk, in principe was de Sebring niet de beste auto in zijn klasse. Absoluut niet. Dat is niet erg, daar was de prijs ook niet naar. Als occasion geldt dezelfde redenering, maar dan in het quadraat. Want je pikt ze op voor schrikbarend lage bedragen en dan lijkt ‘ie nog als nieuw. Dan is het de vraag: is het wat? Ja en nee. De auto mist wat verfijning, zeg maar een heleboel. Het interieur is wat plastiekerig en de afwerking is rudimentair. Daar staat tegenover dat ze behoorlijk compleet zijn uitgerust, relatief ruim zijn en het is een originele verschijning. De motor is een 140 pk TDI van Volkswagen, een fijne motor met prima prestaties tegen een acceptabel verbruik. Lekker ruime kofferbak ook. Houdt er rekening mee dat het geen courante waar is, als je m over een paar jaar wil inruilen.

Toyota Avensis 2.0 D4-D Linea Luna (T250)

€ 4.750

2008

140.000 km

Als je blij bent met Toyota, waarom niet lekker Toyota blijven rijden? In het budget en met de gestelde eisen kun je twee kanten op: de Corolla of de Avensis. De fijnste is de Avensis, een bijzonder Europese auto qua rijeigenschappen en Japans qua bouwkwaliteit. Let op: kies de 2.0 en níet de 2.2 die erg potent is maar voldoende issues kent. De Linea Luna uitvoering is lekker luxe en zo’n Avensis is lekker ruim. Logisch dat je deze auto’s in veel landen nog tegenkomt als taxi. Kortom, een uiterst betrouwbare kilometervreter.

Renault Mégane Estate 1.5 DCI Bose

€ 4.950

2010

140.000 km

Persoonlijk zou ondergetekende voor deze auto gaan, ook al staat ie niet bekend als de meest betrouwbare kilometervreter. De Mégane Estate is niet helemaal vrij van issues, dat klopt. Check daarom ook ons Renault Mégane aankoopadvies. Maar er rijden zo enorm veel auto’s rond, dat onderdelen overal te vinden zijn. Onderhoud is nodig, maar niet schreeuwend duur. Het ruimteaanbod is voldoende en de Mégane is vaak compleet qua opties en accessoires. De 1.5 motor is geen hardloper, maar je kan er echt heel erg zuinig mee rijden als je je best doet. Het is ook een relatief moderne en zeer veilige auto. In de juiste kleur met de juiste velgen is het ook best een fraaie verschijning. Je hebt gewoon heel erg veel waar voor je geld. En er zijn zat particulieren op Marktplaats die hun Mégane willen verkopen.

Mazda 5 2.0 CiTD (CR)

4.250

2009

125.000 km

Een scherp oog zal zien dat de Ford Focus 1.6 TDCI en Mazda 3 1.6 CiTD er niet tussen staan. Dat is (helaas) bewust. Beide auto’s hebben twee problemen. De 1.6 diesel is notoir onbetrouwbaar én ze willen behoorlijk roesten. Met een nadeel valt te leven, twee is te veel. Deze Mazda 5 met 2.0 CiTD heeft in elk geval een betere motor en er zijn minder roestproblemen bij ons bekend. De auto is een zogenaamde midi-MPV, wat door sommige mannen gezien kan worden als het verkeerde viriliteitssymbool. Het is niet echt een stoere auto. Van alle midi-MPV’s is het verreweg de meest prettige om te rijden. Zonder hard te zijn, is de Mazda 5 behoorlijk sportief. Voordeel is het praktische gemak en die enorme ruimte.

YOLO: BMW 520d Executive (E39)

€ 4.950

2001

140.000 km

Tsja, we moeten ‘m natuurlijk wel benoemen als je een stoere en betrouwbare kilometervreter wenst, deze BMW 5 Serie. Natuurlijk zetten we de auto in de Yolo-sectie, want als er ook maar iets misgaat, ben je vaak meteen de spreekwoordelijke sigaar. Even goed op de punten uit het 5 Serie (E39) aankoopadvies.De 5 Serie is dan ook meer stoer, dan betrouwbaar.

En toch, we vonden een 520d van de E39 generatie. Dat is de enige E39 met een viercilinder-motor. Met 136 pk en 280 Nm is het geen scheurmonster, maar je komt prima met het verkeer mee en het verbruik valt enigszins binnen de perken. Hetzelfde geldt voor het onderhoud. Deze 520d had precies 140.000 km gelopen en kostte 5 mille, alsof het zo had moeten zijn. De meeste 520d’s kwamen ná de facelift, maar het model is een paar maanden in 2000 geleverd met de oude neus. Maar als je een 2001 of 2002 model zoekt, zit je altijd safe.

