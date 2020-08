Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van België 2020

Eind augustus, de F1 kwalificatie voor de Grand Prix van België. Allemaal heel normaal eigenlijk.

Het is een gek jaar en een gek F1 jaar. Het is daarom wel zo fijn dat sommige dingen nog exact zo zijn als altijd. Dat Mercedes dominant is in de F1 bijvoorbeeld. Of nou ja, dat dan misschien niet. Wel prettig is dat we aan het eind van deze zomer gewoon weer een Grand Prix in België hebben, op het machtig mooie Spa. Ik heb het al vaker gezegd, maar dit is hoe een circuit moet zijn. Beetje heuvelachtig, snelle bochten, niet teveel runoff en niet te vergeten een paar denneboompjes naast de baan. Heerlijk.

In de trainingen zat Verstappen er lekker bij, maar ja, we weten dat Mercedes het vaak ‘spannend maakt’ in VT1, VT2 en VT3. Wel konden we zien dat Ferrari absoluut niet lekker gaat. Geen enkel team eindigt VT3 graag als 17de en 20ste, maar Ferrari natuurlijk al helemaal niet. Op dit power circuit valt het gebrek aan vermogen van de Ferrari krachtbron niet te verstoppen. Maar ook het chassis is bagger. Vettel glibbert en glijdt alle kanten op en Leclerc gaat niet veel beter. Team rood lijkt over een ronde zelfs amper sneller dan Haas F1. Vorig jaar stonden Leclerc en Vettel gewoon nog P1 en P2 op de grid…

De malaise bij de roden geeft andere natuurlijk wel de kans om misschien een podiumpje te pikken als het misgaat voor Mercedes of Verstappen. Team roze voor het eerst naar een podium in de roze Merc? Of is de snelheid van Renault eindelijk een keer echt? We gaan het zien dit weekend, te beginnen met de kwalificatie.

Q1

Wie-oh-wie gaat als eerste de baan op dit keer? Het zijn niet de overgekochte Williamsen en dit keer ook niet de Alfa’s. Dan blijft er nog maar een van de onderste drie teams over en dat is inderdaad Haas F1. De twee auto’s van Gene Haas bijten het spits af, waarbij Grosjean iets sneller is dan K-Mag. Die laatste was vanochtend nog de snelste van alle coureurs aangedreven door een Ferrari tor (met P14).

Omdat het zo’n lange baan is het daarna een beetje wachten op de tijden. En eigenlijk lijken die eerste tijden er helemaal niet toe te doen. Op het laatst van de sessie gaat iedereen er namelijk pas echt voor zitten, zo lijkt het. Het is weer ouderwets vechten voor positie in de traffic jam om zo laat mogelijk een tijd neer te zetten.

Ferrari moet sidderen en beven, want een oneervolle exit in Q1 is een serieuze mogelijkheid. Apart genoeg is het dit keer niet Vettel, maar Leclerc die op de schopstoel zit. De Duitser heeft een net wat snellere tijd op de klokken gezet en zichzelf daarmee ietsje speling gegeven, omdat ook Russell nog wat sneller was dan Leclerc. Team rood ziet tot hun opluchting echter hoe de Alfa’s, Grosjean en Latifi zich stukbijten op de tijd van de Monegask. Dan kan Magnussen nog een open sollicitatie voor het zitje van Vettel indienen dat halverwege dit jaar vrijkomt (wie weet). Maar de Deen is weer iets te wild en schiet van de baan. Ferrari dus door op P13 en P15 en de usual suspects er toch weer uit in Q1.

De afvallers: Raikkonen – Grosjean – Giovinazzi – Latifi – Magnussen

Q2

Hamilton gaat aan het begin van Q2 naar een 1:42.0 op de medium compund. Hoppata. Bottas volgt hem op zijn gebruikelijke tiende en daarachter staat Max. De Nederlander is de enige die weer een beetje in de buurt kan blijven op mediums maar geeft toch al bijna een halve seconde toe op HAM. De rest rijdt op de softs, behalve de Racing Points. Team roze hoopte wellicht ook de snelheid te hebben om het kunstje te flikken met de ‘gele banden’ Q3 te halen. Die vlieger gaat echter niet op, want Stroll en Perez komen niet verder dan P11 en P12. Ze houden daarmee alleen Vettel en Leclerc achter zich, die beiden wel op softs reden. Russell gaat voor slechts één getimede ronde aan het eind van de sessie.

Op softs zetten de Racing Points vervolgens Kvyat en Sainz in de eliminatiezone. Beiden gaan vervolgens nog wel harder, maar voor Kvyat blijkt dat niet voldoende. De Rus komt acht duizendsten tekort op Norris. Lichtpuntje voor Daniil is dat hij voor het eerst dit jaar sneller is dan teammaat Gasly, zij het met slechts 15 duizdendsten van een seconde. De twee Alpha Tauri’s starten morgen als elfde en twaalfde. Leclerc parkeert zijn auto toch nog even voor die van Vettel, terwijl Russell het laatste plekje in de top-15 invult.

De afvallers: Kvyat – Gasly – Leclerc – Vettel – Russell

Q3

En dan weer de vraag der vragen: wordt het Bassie, of toch weer eens Adriaan? Hamilton gaat naar een 1:41.451. Man man man. Max perst er een 1:42.080 uit, wat een best puike tijd lijkt als Bottas zich enorm stukbijt op de tijd van HAM. De Fin is maar net iets sneller dan MV33. Alleen dan komt het gele gevaar om de hoek kijken. Ricciardo pikt gewoon met 19 duizendsten van een seconde de derde plek af van zijn voormalig teammaat. De partymode van de Renault E-Tech 20 blaast op volle toeren.

Opvallend is dat de Racing Points slechts naar P8 en P9 gaan. Nog opvallender is dat ze aan het eind van de sessie niet meer een tweede poging doen. Hamilton doet wel een tweede poging en gaat nog maar wat harder. Waarom ook niet: 1:41.252. Bottas geeft een halve tel toe. Pijnlijk. Verstappen kaapt P3 toch weer terug van de honingdas, die niet sneller onderweg is. De Nederlander komt nipt tekort om Bottas echt even de oren te wassen en P2 weg te nemen.

Kan iemand anders dan nog wat? Neen. Albon gaat naar P5 op een halve tel van Verstappen. Ricciardo buigt af naar de pits. Ocon sluit aan op P6, voor Sainz, de twee Racing Points en Norris. De jonge Brit komt relatief gezien wat minder uit de verf vandaag en ziet het momentum binnen McLaren voorzichtigjes terugswingen naar de Spanjaard.

F1 kwalificatie België 2020: De volledige uitslag