Man koopt Ferrari met problemen, wil miljoenen

Het geweldige rechtssysteem van de Verenigde Staten van Amerika.

Meestal heb je te maken met afschrijving bij het kopen van een (tweedehands) auto. Dat gaat niet op voor de eigenaar van een Ferrari F430, integendeel. Hij lijkt er financieel een stuk beter van te worden.

Waar anders dan in de VS heeft dit verhaal zich afgespeeld. Hamid Adeli, een bankier, heeft van zijn zuurverdiende salaris een Ferrari F430 uit 2007 gekocht. Zo gezegd, zo gedaan. De man kocht de occasion van een Mercedes-Benz dealer in het noordwesten van Arkansas. Het is verstandig om met dit soort auto’s eerst een aankoopkeuring te doen en dat deed Adeli dan ook. Een Ferrari-dealer in Plano, Texas was verantwoordelijk voor de inspectie.

Er waren een paar issues, maar die konden wel opgelost worden. Nadat Adeli de eerste kilometers maakte met zijn F430 ontdekte hij een vreemde benzinelucht. De man besloot de Mercedes-dealer te bellen waar hij de Ferrari van heeft gekocht. Het zeker voor het onzekere werd genomen en de auto werd in de tussentijd met een berger meegenomen.

Een lokale garage zette de F430 op de brug en daar ontdekte men een lekkende brandstofpomp, een kapotte uitlaat en problemen met de ophanging. De problemen waren al aangekaart door de eerdere inspectie van de Ferrari-dealer, maar de Mercedes-dealer heeft de issues nooit opgelost. Dit, terwijl het autobedrijf wel beloofde dat de auto technisch in orde was bij levering.

De man besloot naar de rechter te stappen. Waar je in Nederland een rechtszaak wint en een waardebon voor de Groupon krijgt, is dat in de Verenigde Staten wel anders. De Mercedes-dealer werd aangeklaagd voor fraude, malafide handelspraktijken en het niet naleven van de garantievoorwaarden.

Een jury ging mee in het verhaal van Adeli. De Ferrari-koper wil ruim 5,8 miljoen dollar van de Mercedes-dealer zien. 6.835 dollar in compensatieschade, 13.366 dollar voor incidentele posten en 5,8 miljoen dollar voor het onrecht wat de man is aangedaan.

Het autobedrijf is in hoger beroep gegaan. Of dat laatste bedrag ook daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden is nog maar de vraag. In het hoger beroep stelt de Mercedes-dealer dat ze in totaal 27.340 dollar willen uitkeren. Dat is wel wat anders dan al die miljoenen. (via Autonews)