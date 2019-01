Kijk om je heen en je weet eigenlijk al wat dit artikel je gaat vertellen.

Hoewel crossovers en SUV’s de wereld lijken over te nemen, zijn het zeker niet de best verkochte auto’s als je kijkt naar het totaalplaatje van de Nederlandse autoverkopen. De modellen die het beste scoorden in 2018 waren wederom de (compacte) hatchbacks.

In vergelijking met 2017 zijn er een paar dingen veranderd. Zo is de Volkswagen Golf uit de top 5 verdwenen. De hatchback stond in 2017 nog op plek twee met 11.146 verkopen. Ook verdwenen is de Volkswagen up!. Het karretje stond in 2017 op de derde plek met 10.851 verkopen. Hoe deden deze auto’s het dan in 2018? Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat de Golf (incl Sportsvan) 10.169 keer is verkocht in 2018 en de up! 10.023 keer. Het scheelt niet veel. De 5 best verkochte modellen van 2018 zie je hieronder.

1. Volkswagen Polo: 14.585 stuks (marktaandeel 3,3 procent)

2. Renault Clio: 12.001 (2,7 procent)

3. Kia Picanto: 10.997 (2,5 procent)

4. Ford Fiesta: 10.850 (2,4 procent)

5. Opel Karl: 10.170 (2,3 procent)

