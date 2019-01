Dierenvriend in crossover mist dier, knalt op Model S

Probeer je eindelijk eens iets goed te doen, gebeurt dit.

Zij die goed proberen te doen in de wereld moeten met één ding rekening houden: Vrouwe Fortuna zal je filantrope, samaritaanse acties niet belonen. Karma bestaat niet en als dit toch wel zo is, dan zullen alleen de negatieve gevolgen dit bewijzen – en wel in de vorm van onvergeeflijke muilperen. Dit heeft recentelijk ook een bestuurder van Amerika’s favoriete Subaru ontdekt, toen deze een overstekende vos (of hond) probeerde te ontwijken.

Het ongeval gebeurde afgelopen weekend in een van de meest welvarende en notoire wijken in de Verenigde Staten: Beverly Hills in Los Angeles. Volgens de politie van de 90210 kwam de bestuurder van Subaru Outback ergens in de wijk vol bekende mensen een vos (of hond) tegen. In een poging het arme beest niet met de grond gelijk te maken trok de bestuurder aan het roer, maar door de onnauwkeurige aard van deze actie was het resultaat bijna net zo vervelend. In plaats van de chihuahua van Paris Hilton plat te walsen, besloot de Outback een nietsvermoedende Tesla Model S aan te vallen.

Men spreekt wel eens over de onfatsoenlijke bouwkwaliteit van de producten van het bedrijf van Elon Musk, maar in dit geval is de Tesla toch netjes uit het incident gekomen. Op de foto’s zien wij bijster weinig schade en dit wordt ook door de politie bevestigd: er is eigenlijk niets met de auto aan de hand. Zelfs het gigantische glazen panoramadak is ongeschonden uit de aanval gekomen. Netjes.

Het is niet duidelijk of er nog sancties volgen, maar de Subaru-rijder krijgt ongetwijfeld de verzekering, zo niet meer, van het slachtoffer op zijn dak.