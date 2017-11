Man krijgt balkje voor zijn ogen op Pettermerweg

Pettemerwerg. Mettermerperg. Wettenmergel. Petten moeten weg?

De bestuurder van een Renault Trafic op de Pettermerweg kreeg de schrik van zijn leven. De man was op weg van Burgerbrug naar Petten. Alsof dat nog niet erg genoeg is kreeg hij ook nog eens een zware balk door zijn voorruit geslingerd.

De balk in kwestie maakte zich op een of andere manier los uit een afvalcontainer die vervoerd werd door een passerende vrachtwagen. De container was afgedekt met zeil, maar klaarblijkelijk op gebrekkige wijze. Dat een projectiel wat je met een bepaalde snelheid raakt niet eens veel gewicht hoeft te hebben om flinke schade aan te richten, dat weten we nog van Felipe Massa’s horrorcrash in de Hongaarse Grand Prix van 2009. Wonder boven wonder bleef het projectiel echter ‘haken’ ter hoogte van het stuurwiel en ontsnapte de bestuurder aan ernstig letsel. Een foto van het interieur van het busje laat de enige mogelijke verklaring daarvoor zien.

Nou kunnen we zien dat de politie ter plaatse is gekomen om hulp te bieden en denken we dat er wellicht de volgende conversatie plaats heeft gevonden:

Balkman: “Hé, zijn jullie niet wat laat, ik sta hier al een tijdje na te beven.”

Politie: “Haal eerst de balk uit je eigen oog…”



Image-Credit: Politie Schagen via Facebook

Bedankt Arnoud voor de tip!