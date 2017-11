Kabinet: “Terugkeer naar Zandvoort nog te onzeker”

Konden we op wachten.

Als het aan het kabinet ligt moeten we onszelf een beetje kalm houden voordat we massaal gaan vieren dat de Formule 1 terugkeert naar het circuit tussen de duinen. Uit het recentelijk verschenen onderzoeksrapport van de gemeente Zandvoort en het circuitpark blijken er namelijk nog genoeg obstakels te zijn die getrotseerd moeten worden. De minister van Medische Zorg en Sport maakt hieruit op dat er ‘nog te veel onzekerheden’ zijn en hij zal wachten met het ondernemen van grote stappen.

Bruno Bruins, zoals de minister heet, schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Bruins is het rapport niet meer dan een ‘eerste verkenning’, waardoor hij het voorlopig onnodig acht om een adviesaanvraag te doen bij de Nederlandse Sportraad. Daarnaast willen de gemeente en het circuit eerst nog in gesprek met zowel de FIA als de Formula One Group om de eventuele mogelijkheden en haalbaarheid van het project te bespreken. Bruins zal de progressie van deze meetings nauw in de gaten houden. Op deze manier kan hij naderhand altijd nog op de Sportraad afstappen om het een en ander te overleggen.

Zo blijkt maar weer dat wij absoluut niet de enige zijn die sceptisch waren over het vorige week verschenen plan. De minister ziet schijnbaar ook dat er nog behoorlijk wat kreuken uitgestreken moeten worden om het daadwerkelijk een succes te maken. Afgezien van het feit dat er vooraf enkele miljoenen in het circuit geïnvesteerd moeten worden, moet het licentie om de boel te organiseren ook nog betaald worden. Voordat het überhaupt zo ver komt, moet er echter eerst nog een strak vervoersplan komen; en zie dat maar eens voor elkaar te boksen.