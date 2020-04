Fisker toont ruige Ocean

Zo ruig zagen we een elektrische auto nog niet eerder.

Naarmate het aanbod groeit, begint de elektrische auto steeds meer verschillende verschijningsvormen aan te nemen. Elektrische SUV’s kennen we al lang, maar echte terreinwagens nog niet. Henrik Fisker wil daar verandering in brengen met de speciale Ocean.

De Fisker Ocean wordt in eerste instantie gewoon een ‘reguliere’ SUV. Het is echter de bedoeling dat er verschillende afgeleiden van komen. De eerste variant wordt de Force-E. Begin deze maand liet Fisker daar al een schets van zien. Nu krijgen we meer plaatjes, waarop we de auto van alle kanten kunnen bekijken.

Fisker heeft zijn best gedaan om deze Ocean een echte off-roaduitstraling te geven, met dikke terreinbanden, een bull bar en een bagagerek. Een reserveband hoort er natuurlijk ook bij, maar die vinden we wel op een ongebruikelijke plek: in de ‘frunk’. Bij een elektrische auto kan dat natuurlijk. In de frunk is eveneens een watertank te vinden. Zo doet de auto zijn naam toch nog een klein beetje eer aan. Aan de achterkant bevind zich ook een interessante functie: een Charging Box om gestrande elektrische auto’s op te laden.

Een normale Ocean moet in de VS $37.499 gaan kosten. Wat de meerprijs is van dit pakket is niet bekend. De verdere specificaties ook niet. Wat we wel weten: de reguliere Fisker Ocean krijgt een 80 kWh-accupakket, wat genoeg moet zijn voor zo’n 450 km aan actieradius. Voor een expeditie door de Sahara is dat misschien toch net iets te weinig.

Naast dit Force-E-pakket zal de Ocean nog drie andere speciale uitvoeringen krijgen. Als het goed is zal Fisker die in het derde kwartaal bekendmaken. Als deze net zo bijzonder zijn als deze beloofd dat nog wat. De start van de productie van de Fisker Ocean staat gepland voor eind volgend jaar.