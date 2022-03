Man krijgt rekening van half miljoen euro voor opladen Tesla

De energieprijzen zijn gestegen. Maar een rekening krijgen van een half miljoen euro voor het opladen van je Tesla is het andere uiterste.

Het zijn sombere tijden bij de pomp. Maar ook als je een elektrische auto bezit betaal je meer voor een volle accu dan een paar jaar geleden. Echter, als je een rekening krijgt van honderdduizenden euro’s voor het opladen van in dit geval een Tesla moet je toch even achter je oren krabben. We hoeven vast niet uit te leggen dat dit toch niet de bedoeling is.

Tesla rekening

Deze onaangename verrassing overkwam een Tesla-rijder in Shanghai, China. De man werd geconfronteerd met een bizarre rekening voor het opladen van zijn Tesla. Volgens de rekening zou zijn Model 3 maar liefst 1.923.720 kWh hebben opgeladen aan de laadpaal, met een energieprijs van omgerekend 0,29 eurocent per kWh. De rekening kwam omgerekend uit op een bedrag van meer dan 550.000 euro. Bij niemand ging er blijkbaar een lampje branden dat dit misschien niet klopt en de rekening ging doodleuk naar de Model 3-rijder.

Om aan een dergelijke rekening te komen moet de Tesla meer dan 32.000 keer zijn opgeladen. Zelf voor de meest bedreven kilometervreter is dat een onmogelijke opdracht in de jaren dat Tesla de Model 3 verkoopt. Achteraf een verhaal om aan zijn vrienden te vertellen, want tot juridische ellende kwam het niet. De klantenservice van Tesla had door dat er iets niet klopte en nam contact op met de man. Het ging hier om een technische fout en de Model 3-rijder mag de rekening als niet verzonden beschouwen. Eind goed, al goed. Dus mocht je vraagtekens krijgen bij een rekening van Tesla voor het opladen van je auto, er kan misschien iets mis zijn gegaan. (via CNVEpost)