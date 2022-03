Yes, Formule 1 tekent nieuw contract met Imola

En dat is goed nieuws. Want dat betekent dat Imola onderdeel blijft uitmaken van de Formule 1.

Allemaal leuk natuurlijk, die nieuwe circuits binnen de Formule 1. Maar terugkijken op historie is er niet bij. Het is belangrijk dat ook oude circuits onderdeel blijven uitmaken van de F1. Iets met traditie. En hoewel Imola een zwarte bladzijde kent in de geschiedenis blijft het een historisch mooi circuit.

Het goede nieuws is dat de Formule 1 voorlopig Imola nog wel blijft bezoeken. Het Enzo e Dino Ferrari International Circuit heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met de Formule 1. Imola blijft tot en met zeker 2025 onderdeel van de kalender. Dat zijn de betrokken partijen overeengekomen.

De eerste race op Imola werd in 1980 verreden. Opeenvolgend van 1981 tot en met 2006 werden de F1-races op het circuit gedoopt tot de San Marino Grand Prix. Jaren later, in 2020, keerde de Formule 1 weer terug op Imola. En sindsdien worden er weer F1-races georganiseerd op het iconische stuk asfalt.

Ook voor de Nederlandse fans die interesse hebben om een GP te bezoeken is dit goed nieuws. Een race in Europa is nu eenmaal een lagere drempel dan een GP in het Midden-Oosten, Azië of Amerika. De eerstvolgende Grand Prix van Emilia-Romagna is op zondag 24 april om 15:00. (via Formula1.com)