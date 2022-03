Royal Enfield 350 Classic, kies maar een kleur!

Het wordt tijd om weer eens te genieten! Met een Royal Enfield een zonnetje en 20 graden ben je al een heel eind!

Kom naar Zuid-Frankrijk, zeiden ze, dan kan je met de nieuwe Royal Enfield Classic 350 rijden. OK!

Het vooruitzicht van een sympathieke motor die op een mooie zonnige locatie voor je klaar staat, dat deed het humeur wel goed ja. Dus terwijl Eunice huis hield in Nederland reden wij onlangs in de zonnige omgeving van Avignon op deze nieuwe motorfiets.

Royal Enfield, als dat merk je niet direct iets zegt, lees dan eerst wat we vorig jaar schreven over de historie van Royal Enfield. Belangrijk om te weten met alle nieuwe vintage-look motorfietsen op de markt, is dat Royal Enfield ook echt Heritage heeft. We hebben het dus niet over een nieuw in de markt gezet merk.

De Classic lijn was jarenlang de ruggengraat van de Royal Enfield lijn. Dat stokje is de laatste jaren overgenomen door de Interceptor/Continental en de Himalayan. De Classic was samen met de Bullet het meest iconische model van deze motorproducent die dus al sinds 1891 bestaat. Maar ook hier gooide Euro-emissie eisen roet in het eten. Dit betekende terug naar de tekentafel om een nieuw blok te ontwerpen dat voldoet aan de huidige strengere Europese emissie-eisen.

Royal Enfield Interceptor

Vorig jaar kwam Royal Enfield al uit met de Meteor, op basis van het 349cc blok waarmee we ook in Avignon op pad mochten. Dat was al een aangename kennismaking. Al was de ‘custom’ styling van dat model (zie hieronder) wel anders dan we gewend waren van het Indiase merk.

Royal Enfield Meteor

In India kan je niet om Royal Enfield heen. Je ziet ze daar letterlijk op elke straathoek. Maar buiten India zijn Frankrijk en de Benelux de grootste markten voor dit merk. Dat zijn dan weer van die mooie persconferentie weetjes. Circa 800 Royal Enfields gaan er nu jaarlijks in de Benelux de weg op.

Dit is de Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

De Classic 350 die in Zuid-Frankrijk klaar staat in meerdere uitvoeringen (lees: verschillende kleuren) voldoet volledig aan het plaatje dat men heeft bij dit merk. Dat is dus een goed begin. Je kunt kiezen voor een chromen look op spatborden en tank, of je kunt gaan voor een mat look (zwart of grijs). Of voor één van de andere combinaties. Laten we zeggen dat er keuze is!

Verschillende kleuren hebben ook impact op de prijs. Maar die blijven hoe dan ook binnen de perken. Want de Royal Enfield Classic begint in NL bij € 5.999,- en deze prijs loopt op tot € 6.399,- . Dat is natuurlijk voordat je begint met het customizen en aanvinken van accessoires in de Royal Enfield brochure…

De specificaties van de Royal Enfield Classic 350

Motor: 1-cilinder, 349 cc, lucht/oliegekoeld

Vermogen: 20,2 pk bij 6.100 tpm

Koppel: 27 Nm bij 4.000 tpm

Gewicht: 195kg (rijklaar)

Tankinhoud: 13 liter

Leverbaarheid: Vanaf maart 2022

Rijbewijs: A2

Remmen: 300mm schijf voor, 270mm schijf achter (ABS)

Verbeteringen Classic 350

Royal Enfield had een aantal zaken voor ogen bij deze nieuwe generatie van de Classic. Die kunnen het beste opgesomd worden als: behoudt vooral de klassieke looks maar verhoog het comfort! Om dat verhoogde comfort te bereiken zijn zitpositie, zadel, stuur, bedieningselementen (schakelaars) aangepakt.

En inderdaad. Opstappen en wegrijden en 4 uur later weer afstappen leverde vooral veel lachende gezichten op. En niemand die naar zijn rug greep. Dat laatste gebeurde pas 15 uur later toen we met een huurauto weer op Schiphol terugkeerden ipv met het vliegtuig (Eunice he…).

Maar terug naar de Classic 350. Wat mag je verwachten van een 349 cc krachtbron die er een dikke 20 pk uit perst? Nou in ieder geval geen topsnelheid boven de 110-120 km/u. Dit maakt dat de Classic 350 dus GEEN snelweg motorfiets is. In dat kader kan hij zich dus niet meten met vintage geïnspireerde motoren als bijvoorbeeld een Moto Guzzi V7 of de grotere broer de Royal Enfield Interceptor met zijn 650cc motorblok.

Nee: binnendoor! Dat wil je met de Classic 350 en de heuvelachtige omgeving van Avignon leende zich daar goed voor. Heerlijk ontspannen met een open helm tegen 60 a 80 km/u door het landschap rijden. Waarbij opvalt dat we de (5)versnellingsbak tijdens de hele rit geen enkele maal konden betrappen op onbedoelde ‘vrijstanden’ en dat we de vering tijdens de hele rit (ook niet op slechter wegdek) voelden doorslaan. Wat nou corona kilo’s!?

In de bergen sparren met je vrienden op een moderne naked motorfiets, daarvoor ga je de Classic niet gebruiken. Maar het blok is verre van futloos, ook in dit bergachtige gebied waar de voorrijder geregeld even zijn rechterarm strekt maakt de motor wel stappen.

Hij houdt goed zijn koers nadat hij zich gemakkelijk de bocht in laat leggen. Hier merken we duidelijk verbetering ten opzichte van Classics die we eerder mochten rijden. De motor is met zijn 195kg voor een 350cc niet super licht, maar voelt wel wendbaar genoeg. Hier kan je in de stad ook wel mee uit de voeten. Dat bewees de Meteor vorig jaar ook al tijdens die kennismaking in Rotterdam.

Is er dan niets te klagen? Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van het ‘petje’ bovenop de koplamp. Hoewel vroeger zeker functioneel ben ik er nooit een liefhebber van geweest. Nog een reden te meer dat de grijze uitvoering met zwarte koplamp me zo goed beviel tijdens de testrit. Natuurlijk moet de motor je ook fysiek passen. Ik met mijn 175cm zit er echt heel goed op. Maar ook van de langere personen in de groep hoorde ik geen commentaar. Er gingen wat geluiden op aan tafel dat hij net iets goedkoper had mogen zijn.

Tsja, we hebben het over een nieuwe motorfiets met 3 jaar garantie met sterk onderscheidende styling, goede heritage. Het is niet de ideale woonwerkmotorfiets wanneer jij dagelijks de snelweg op moet. Maar ontstressen op de motor, daar is de Classic 350 een prima instrument voor.

Natuurlijk, kom maar door met opmerkingen dat er beter-geveerde, remmende en snellere A2 motorfietsen zijn voor een vergelijkbaar budget. Dat klopt. Maar de authentieke charme van de Classic is verleidelijk.

Wil je chroom of wil je een meer matte military look? Smaken verschillen. Daarom heeft Royal Enfield er ook goed aan gedaan om de Classic 350 direct in een groot aantal kleuren aan te bieden. Ik twijfel nog tussen de chroom/rood combinatie en de matgrijze. Maar het simpele feit dat ik niet bepaald een poetser ben zou mij toch richting de matgrijze duwen. Misschien dan wel met een zwart zadel!

Een reden om niet direct naar de Royal Enfield Dealer te rijden zou het idee kunnen zijn dat er wellicht nog een zwaardere versie volgt. Maar laten we wel zijn. De snelweg ga je niet op met deze Classic en voor ‘binnendoor’ is de 350 voldoende om je te laten genieten!

fotocredit: Florian Meuret & Rodolphe Herpet