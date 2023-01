Ik wed dat ik het kan is vandaag in een wasserette, waar en man het voor elkaar krijgt een Camry op zijn kant te leggen.

In auto gerelateerd nieuws van de categorie ‘overig’, of misschien ‘wtf’, hebben we vandaag deze Camry bestuurder. De beste man uit Pensylvania kwam afgelopen week 90 minuten vast te zitten in zijn Toyota Camry. Dit kwam niet door extreme koude in Noord-Amerika waardoor de deuren waren vastgevroren nadat hij een dutje deed. Maar wel omdat hij de auto op zijn zijde wist te kantelen in een wasserette.

Het is een beeld waarvan je denkt ‘hoe krijg je het voor elkaar’. Maar op videobeelden is te zien hoe de 77-jarige dat geflikt heeft. Het begint allemaal bij de hefboom, waar je kennelijk een kaartje moet kopen voor de betere Miami Shine. De man zet daar zijn voetjes even op de grond, maar de Camry begint dan te rollen. Vervolgens volgt er een klassiekertje: het gaspedaal aanzien voor het rempedaal.

Op miraculeuze wijze weet de man nog de ingang van het gebouw te vinden in plaats van te pletter te slaan op de gevel. Maar dan gaat het uitegrekend mis op het vrolijk ogende poortje binnen het gebouw. De Camry raakt die rechts voor en valt dan op zijn linker flank. Ouch.

Daarna heeft de arme drommel dus nog 90 minuten vastgezeten in de auto. Uiteindelijk hebben de hulpdiensten zelfs het dak van de Toyo afgehaald om hem te bevrijden. Gelukkig was noch de bestuurder noch iemand anders gewond. De man had zelfs meteen alweer een beetje cynische zelfreflectie paraat:

I can’t even imagine the process of having a car turn over inside a car wash. I don’t think it’s ever happened before. Bill Ashmead, lukte wel wat niemand voor mogelijk hield

De eigenaar van de wasserette heeft ook nog even een statement laten opstellen door GPT-3:

We are relieved that nobody was seriously injured. This was a severe accident that is extremely unfortunate for our customers, and our equipment. Being a small business owner isn’t easy, accidents like this don’t make it any easier. But hey, we have an amazing customer base that is committed to us as much as we are committed to them. We also have an amazing staff, great support team, and great connections in this amazing industry. We’ll get through it together and end up on top. Again, we’re just so happy nobody was seriously injured. Darin Kapanjie, is eigenaar van de wasserette

Waarvan akte!